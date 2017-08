Lustige Spiele in Schottenröcken: Das waren die Highland Games der Historischen Narrenzunft

"Highland Games" der Historischen Narrenzunft Markdorf bei den Ferienspielen. Die Kinder freuen sich an ausgefallenen Wettbewerben.

Im Rahmen der Ferienspiele sorgten die Zunftmitglieder bei den Kindern für viel Spaß. Selbstverständlich wurden die Kinder stilecht mit Schottenröcken ausgestattet, danach hieß es, "die Spiele können beginnen". Der Wettbewerb hatte es in sich und verlangte von den Teilnehmern einiges ab. Begonnen wurde mit dem Sackhüpfen. Zu Beginn schien es, dass dies ein Kinderspiel sei, doch bereits nach kurzer Zeit war klar, dieses Spiel kostet viel Kraft und Ausdauer. "Boah, bin ich im Eimer", gestand Nico, der den Anfang wagte und sich mit letzter Kraft und mit einem großen Sprung ins Ziel rettete und am Boden liegend erst mal wieder Kraft sammelte. Doch für das Ausruhen blieb nicht lange Zeit. Es folgten weitere Wettkämpfe, die es zu bewältigen galt. Viel Spaß hatten die Kinder beim "Heusack-Kampf", dort mussten sie mit Heusäcken ausgestattet und auf einer Plane stehend, die mit Schmierseife präpariert war, versuchen, ihre Gegner mit gezielten Heusack-Attaken auf die Knie zwingen.

Beim Zielwurf mit Wasser-Luftballon, galt es diesen geschickt durch einen Basketball-Korb zu werfen und wieder zu fangen, ohne das dieser zerplatzt. Kleiner Haken an dieser Geschichte: Der Korbring war mit scharfen Nägeln versehen. Die Kinder erwiesen sich aber als clever und nutzten die Gunst der Stunde. Sie stellten sich unter den Korb, in der Hoffnung, das die Luftballons platzten und somit für Abkühlung sorgten. Die Rechnung der Kinder ging auf und wieder gab es viel Gelächter für den gelungenen Streich. Weitere Spiele waren Baum-Weitwurf, ein Hindernislauf mit einer Stange, Matschbollen-Zielwerfen und ein Nagelbaum, wo es galt, in möglichst kurzer Zeit drei Nägel mit einem Hammer zu versenken.

"Es macht einfach einen großen Spaß, mit den Kindern diesen Wettbewerb auszutragen, die sind oft sehr clever und nicht so verbissen, wie mancher Erwachsener, wenn es um Wettkämpfe geht", freute sich Uwe Schulz als einer von insgesamt sechs Schiedsrichtern.

Zwischen den Spielen gab es beim Grillen mit Stockbrot, Würstchen und Steak eine Stärkung für die wackeren Wettkämpfer. "Ich finde die Spiele witzig und schön", zeigte sich Nicolas Kram begeistert. Als einziges Mädchen schlug sich Hannah Lenzer tapfer, sie erhielt von den Schiedsrichtern den hoheitlichen Titel "Gräfin Hannah von Einhorn". Die Hoheit konnte sogar eine eigene weiße Flagge vorweisen, worauf ein Einhorn abgebildet war.



Ferienspiele

Die Ferienspiele laufen noch bis zum Ende der Sommerferien. Heute gibt es zum Beispiel ab 9 Uhr einen Spielevormittag im Jugendcafé Zepp.