Markdorf Lust auf starke Gegner: "Gehrenberg Schnellschach Open" hat seinem Reiz

Das 20. "Gehrenberg Schnellschach Open" hat erneut Spieler aus der gesamten Region in die Markdorfer Stadthalle gelockt.

Wenn der Schachklub Markdorf zu seinem alljährlichen Sommer-Turnier in der Stadthalle einlädt, dann kommen Spieler aus der gesamten Region. Am gestrigen Sonntag sind es 82 Turnier-Teilnehmer, die aus Konstanz, Pfullendorf, Biberach angereist sind. Das Preisgeld für den Turniersieger spielt dann ebenso wie der Wanderpokal eine eher untergeordnete Rolle.

"Ganz großer Anreiz ist wohl", so erklärt Dieter Knödler, Organisator des "Gehrenberg Schnellschach Open" und Vorsitzender des Markdorfer Schachklubs, "sich mit möglichst guten Gegnern zu messen." Und Gelegenheiten dazu gibt es beim Gehrenberg-Turnier für jeden Spieler immer mindestens sieben. Denn stets werden sieben Runden gespielt – dies nach Schweizer System. Nach der willkürlich gesetzten ersten Runde treten in den Folgerunden jeweils die Nächststärkeren gegeneinander an. Doch noch ist es nicht soweit.

Noch trudeln – eine halbe Stunde vor Turnierbeginn – immer noch Schachfreunde ein, die sich noch nicht vorher angemeldet haben, und die sich kurzfristig zur Teilnahme entscheiden. "Wir sind schon um sieben losgefahren", sagt Urs Buttle vom Schachklub Wutachtal im Schwarzwald. Er ist zum wiederholten Male in Markdorf. "Hier gibt es immer anspruchsvolle Partien", erklärt der sich als "mittelstark" einschätzende Spieler. Martin Huber aus Stühlingen erklärt, warum beim "Gehrenberg Schnellschach Open" stets relativ viele junge Spieler antreten: "Das Markdorfer Turnier findet in den Sommerferien statt, da müssen die Schüler nicht am nächsten Tag eine Klassenarbeit schreiben.

" Erik Bravo Granström gehört zu den Jüngsten. Dieter Knödler vom Markdorfer Schachklub zählt den Elfjährigen "zu unseren größten Talenten". Ihn hat sein Vater Jose Bravo in die Stadthalle begleitet. "Anfangs wollte ich ihm ja was beibringen", schmunzelt Jose Bravo, "inzwischen bringt er mir was bei." Vater und Sohn sind nicht die einzigen, die das Warten auf den Turnierbeginn mit einer ersten Partie überbrücken. Auch Edwin Tiebe, 68, aus Engen und Pascal Raveq, zwölf Jahre, aus Waldshut-Tiengen spielen schon. "Üben, üben, üben", rät der Ältere. Viel Zeit bleibt dazu aber nicht mehr. Denn Dieter Knödler hängt die Liste mit den ersten Paarungen auf. Gleich geht es los.