Markdorf Löwen wecken: Eine folgenreiche Unfallflucht

Bibliothekarin Beatrix Unterricker empfiehlt als Sommerlektüre "Löwen wecken" von Avelet Gundar-Goshen.

Markdorf (büj) Die Lage scheint trostlos. Müll, Straßen, Parks sind verwahrlost. Hinzu kommen die vielen Arbeitslosen, außerdem die große Kriminalität. Und zusätzlich zur Hitze auch noch dieser Staub, der sich einfach auf alles legt: auf die Blätter, auf die Windschutzscheiben, offenbar auch auf die Seelen der Menschen.

Unerfreulich beginnt Avelet Gundar-Goshens Roman. Wie die junge israelische Autorin Eitan Grien den Helden ihres Buches, Beer Sheva, seinen Wohn- und Arbeitsort erleben lässt, würde bereits vollends ausreichen, ein betrübliches Bild vom Leben im Süden Israels zu entwerfen. Doch es kommt noch schlimmer.

Die Autorin, als studierte Psychologin engstens vertraut mit inneren Zwickmühlen, lässt ihren Protagonisten, einen Neurochirurgen, einen Unfall begehen, bei dem er in der Wüste einen illegal ins Land gekommenen Afrikaner überfährt und anschließend davonfährt.

"Ja, sehr spannend ist das Buch auch geschrieben", erklärt Beatrix Unterricker. Das gehört gewissermaßen zu den Mindestanforderungen, die die Bibliothekarin am Markdorfer Bildungszentrum an einen Roman stellt. Insbesondere, wenn sie ihn zur Lektüre empfehlen soll. Ebenso wie die Qualität der Sprache, die für Unterricker gleichfalls unverzichtbares Kriterium ist. Hinzu komme aber noch etwas: die Geschichte. Von der möchte sich die Bibliothekarin berührt wissen. Was bei Avelet Gundar-Goshens Roman "Löwen wecken" in höchstem Maße der Fall sei.

Wirft Avelet Gundar-Goshen doch einen Blick in die israelische Gesellschaft, die sie keineswegs als homogen darstellt. Außenseiter, Kriminelle, Geschäftemacher, illegale Einwanderer bilden so die Kulisse für die Romanhandlung – in der die Witwe des vom Arzt Überfahrenen diesen dazu bringt, ein illegales Spital zu führen. Auch das gehört zum Hintergrund einer Krimihandlung, in der ausgerechnet die Frau des Mediziners, eine Polizistin, nach dem Verursacher des tödlichen Unfalls in der Wüste sucht.

Avelet Gundar-Goshen "Löwen wecken",Roman, 432 Seiten, 13 Euro