Markdorf Letzer "Altstadtrundgang" von "kreuz & quer"

180 Zuschauer kamen zum letzten "Altstadtrundgang" der Theatergruppe "kreuz & quer" in Markdorf. Die Gruppe wäre bereit, das Projekt weiterzuführen, wie Erika Ziegler als Leiterin der Gruppe erklärte.

Markdorf – Die Theatergruppe „kreuz & quer“, Unterabteilung der Musikschule, hat am Sonntag ihren letzten „Altstadtrundgang“ gemacht. Drei Mal bereits war das Laienensemble in diesem Sommer von der Mauritiuskapelle über das Obertor bis zum Bischofsschloss gezogen, um an sechs historischen Plätzen der Stadt Szenen aus der Markdorfer Geschichte aufzuführen. Geschrieben hat sie allesamt der Bermatinger Lokalhistoriker Hermann Zitzlsperger. Harald Eilers führte die Regie bei der Freilichtinszenierung, die auch musikalisch begleitet wurde: von Bernhard Ledge (Laute) und Peter Degenhart.

„Wetter gut, Darsteller gut und begeisterte Zuschauer“, freute sich Erika Ziegler, die Leiterin der Theatergruppe, über den jüngsten und letzten Auftritt. Tatsächlich waren mit rund 180 Besuchern mehr gekommen als bei den anderen „Altstadtrundgängen“ in diesem Jahr.

Worauf Regisseur Eilers die Schaupieler von „kreuz & quer“ unmittelbar vor ihrem Auftritt am Sonntagnachmittag eingeschworen hatte – „tretet als Ensemble auf, als Team, nicht als einzelne Schauspieler“ – das war vollumfänglich aufgegangen. Das bestätigte der starke Beifall nach dem letzten Bild, den „Hagnauer Freischärlern“, vor der Tourismus-Information.

„Wir wären bereit“, beantwortete Erika Ziegler die Frage, ob der „Altstadtrundgang“ in Anbetracht seiner Attraktivität für Besucher, für Touristen eine Institution werden könnte. Die „kreuz & quer“-Chefin wünschte sich dann aber Unterstützung von der Stadt Markdorf Im September spielt das Ensemble „kreuz & quer“ zwei Szenen aus dem „Altstadtrundgang“ beim Markdorfer Mittelaltermarkt.

"Es gab viele fröhliche Momente"

Harald Eilers, Regisseur: Ich bin wirklich sehr zufrieden. Es ist einfach gut gelaufen am Sonntag. Unsere Stammspieler haben gut gespielt. Was mich fast noch mehr freut: Die vielen Markdorfer, die neu hinzukamen, waren ebenfalls mit vollem Engagement bei der Sache. Es gab viele fröhliche Momente. Das Publikum musste oftmals lachen. So etwas tut einem historischen Bilderbogen natürlich gut. Ganz wunderbar, wie Heinz Schwenniger seine Bekanntmachungen ausgeschellt hat. Die Leute haben sich kaum eingekriegt. Damit der „Altstadtrundgang“ zu einer festen Institution werden könnte, bräuchte es noch weitere Szenen. Denkbar wäre so etwas in einem Zweijahresrhythmus. Und bessere Probenräume bräuchte es noch.

"Da gibt man gerne sein Bestes"

Andreas Piekniewski: Das Publikum war fabelhaft. Immer dabei bei allen Szenen. Noch dazu waren die Leute sehr interessiert an den historischen Zusammenhängen. Das bekommt man mit, wenn man sich, so wie ich, ab und zu ins Publikum mischt. Es herrschte rundherum eine gute Stimmung, was unserem Spiel natürlich unbedingt zuträglich war. Da gibt man gerne sein Bestes. Großes Lob für Harald Eilers. Ihm ist gelungen, uns dazu zu bringen, alles aus uns rauszuholen. Und dann ist da noch Erika Ziegler, das organisatorische Rückgrat. Sie sorgt für den Schlüssel vom Doschhaus, wo wir uns umziehen, sie kümmert sich darum, dass keine Mülltonen herumstehen, sie achtet darauf, dass alle Dreschflegel für die Revolutionäre da sind.

"Für mich kam das jetzt genau richtig"

Herta Köhler: Der „Altstadtrundgang“ ist die passende Inszenierung zum Stadtjubiläum, zur Feier der urkundlichen Ersterwähnung von Markdorf vor 1200 Jahren. Für mich kam das jetzt genau richtig. Weil ich mich jetzt noch mehr für die geschichtlichen Zusammenhänge interessiert habe und auch das eine und das andere nachgelesen habe. Ohne Vergangenheit hat man keine Gegenwart – und wohl auch keine Zukunft. Manches, das zeigen die Szenen, ist heute noch genauso wie damals. Unabhängig davon hat das Schauspielern mir ungeheuer viel Spaß gemacht. Natürlich hatte ich auch Lampenfieber. Vor so vielen Menschen zu spielen, ist ja keine Kleinigkeit.

"Das Publikum hat sich darauf eingelassen"

Aber Harald Eilers hat uns gezeigt, wie man alle Ängste abbaut.

Birgit Zimmermann:War eine tolle Stimmung am Sonntagnachmittag – bei uns Schauspielern, aber auch aufseiten des Publikums. Überhaupt ist das für uns einfach super, wenn so viele Leute kommen, um sich unser Stück anzuschauen. Noch besser: wenn es zur Interaktion mit den Zuschauern kommt. Und das ist dieses Mal besonders gut gelungen. Gerade bei den aktuellen Bezügen, wenn auf heutige Kommunalpolitik angespielt wurde, hat sich das Publikum darauf eingelassen. So etwas macht noch mehr Spaß. Und es lässt die historischen Szenen noch lebendiger werden. Ich glaube, dass dadurch wirklich Einblicke ins alte Markdorf möglich wurden – zumindest in das, was früher ähnlich war wie heute.