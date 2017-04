Markdorf Lesetipps für die Osterferien: Höchst Unösterliches, dafür höchst spannend

Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek beim Bildungszentrum Markdorf geben Lesetipps.

Markdorf (büj) Zugegeben, allzu österlich ist er nun wirklich nicht, der Buchtipp von Heike Fischer für die Ferien. "Es geht um einen Prozess", erklärt die Bibliothekarin. Es geht auch um Leben und Tod. Aber das ist dann auch schon alles, was "Bilquiss" in eine thematische Nähe zur zurückliegenden Karwoche rücken könnte. "Bilquiss" heißt der neue Roman von Saphia Azzeddine. "Bilquiss" heißt auch die Heldin darin. Eine Witwe, die sich vor dem Richter verantworten muss, weil sie eines Morgens für den wegen Trunkenheit ausgefallen Muezzin auf dem Minarett eingesprungen ist. Aufgrund dieser Todsünde wird sie angeklagt in dem nicht näher bezeichneten Land, in welchem Frauen in ihren traditionellen Rollen festgeschrieben bleiben. Heike Fischer genoss die feine Ironie der französisch-marokkanischen Autorin. Sie erlaube einen ganz anderen Zugang zum Thema religiöser Fanatismus.

Beatrix Unterricker empfiehlt "Den Club" von Takis Würger. Der spielt unter Boxern. Seine Protagonisten sind jedoch nicht jene, die in diesem Sport eine Sprosse ihrer Karriereleiter sehen. Die, die hier faustkämpfen stehen bereits ganz weit oben. "Der Club" zeigt das Milieu einer britischen Elite-Hochschule. Und er zeigt ihn als detailversessene Reportage, die meisterhaft erzählt wird. "Das Buch zieht einen regelrecht in den Bann", findet Beatrix Unterricker. Es kreist um ein Verbrechen, ist aber sehr viel mehr als ein gewöhnlicher Krimi, so die Bibliothekarin.

Da war doch was, mag einem beim Namen Lars Mytting durch den Kopf gehen – und beim Titel von dessen neuem Roman "Die Birken wissens noch". Genau! Vor einigen Jahren ist von Mytting "Der Mann und das Holz", ein Buch übers Holzfällen, Holzhacken und über das Feuermachen erschienen. Ob Myttings Birken-Buch ebenfalls bestseller-verdächtig ist? Bibliothekarin Uschi Hütz meint ja. Weniger wegen des fabelhaften, sich wie Birkenholz anfühlenden Einbands – die größere Rolle spielt die Geschichte. Sie schlägt einen Bogen vom Ersten Weltkrieg bis in die Jetztzeit. Sie leitet durch eine Reise. Und sie lüftet ein Familien-Geheimnis.

Die Kritiker-Profis aus den Kultur-Redaktionen überschlagen sich nicht gerade. Ihr Lob für Joachim Zanders Polit-Thriller "Der Schwimmer" fällt sparsam aus. Kornelia Schaub findet den Roman trotzdem gut. "Weil er spannend und vor allem sprachlich gut geschrieben ist", so erklärt die Bibliotheksleiterin das Buch. Außerdem bieten Zanders Romane Innenperspektiven aus den Grauzonen der politischen Apparate. Sie beleuchten deren Strategien und zeigen wie im Falle des "Bruders", wie Menschen sich radikalisieren. Und all das geschieht mit einem "Facettenreichtum, der mich begeistert hat", erklärt Kornelia Schaub.

