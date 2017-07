Markdorf Lauter Mathe-Asse im Markdorfer Bildungszentrum: Die Klasse 6b rechnet sich auf Platz eins des Wettbewerbs "Mathematik ohne Grenzen"

Darauf sind natürlich alle mächtig stolz, zumal die Konkurrenz mit weiteren 51 Klassen auch nicht von schlechten Eltern war.

Markdorf (büj) Allein 52 sechste Klassen haben in diesem Jahr im Regierungsbezirk Tübingen am Rechen-Wettbewerb "Mathematik ohne Grenzen" teilgenommen. Darunter auch die 6b des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum, die in ihrer Altersstufe den ersten Preis errang. "Erfahren haben wir das erst bei der Preisverleihung im Ravensburger Spieleland", erklärt Marc Grünbaum, Klassenlehrer der 6b. Er uns seine Kollegin Beatrice Simonelli, die Mathematiklehrerin in der Klasse, seien zwar informiert gewesen, dass ihre Schüler ganz vorne rangierten. Der erste Preis habe sie dann aber doch überrascht. "Uns als Schule macht das natürlich sehr stolz", erklärte Gymnasial-Direktor Tilmann Siebert bei der Nachfeier des Wettbewerbs-Erfolgs im Physik-Saal, Raum 229. Immerhin haben sich die Schüler gegen die sehr starken Konkurrenten des Tübinger Keppler-Gymnasiums durchgesetzt. "Einer Schule, die ganz gewiss nicht zu den Schlechtesten im Lande gehört", so formulierte es Schulleiter Siebert. Großer Dank gebühre freilich auch Mathematiklehrerin Beatrice Simonelli. Mit ihren kreativen Ideen für den Unterricht und den lebensnahen Methoden gelinge es ihr, die Schüler fürs Fach Mathematik zu begeistern. Dem symbolischen Preis für den Wettbewerbs-Sieg, ein hölzernes Vieleck mit zwölf Flächen, versprach Siebert einen Platz in der Trophäen-Vitrine neben dem Lehrerzimmer – zwischen den Weltmeister-Pokalen der "Roboter-AG".

Gefeiert haben die Nachwuchs-Mathematiker aus der 6b übrigens auf ihre ganz eigene Weise. So wie es bei der Preisverleihung von "Mathematik ohne Grenzen" jüngst außer der Begrüßung durch die Schulpräsidentin im Regierungsbezirk Tübingen, Susanne Pacher, und außer der Urkundenübergabe an die Siegerklassen auch noch einen Mathematik-"Schnellwettbewerb" gegeben hat, genau so stellte Beatrice Simonelli bei der gestrigen Nachfeier ihren Schülern noch drei Aufgaben, die es in sich hatten. Die von den Schülern jedoch in Windeseile gelöst wurden. Dies auch dank des besonderen "Mathematik ohne Grenzen"-Verfahrens. Denn bei diesem Wettbewerb arbeiten die Klassen zusammen.