Markdorf Lauf durch Markdorfs Stadtgeschichte am 8. Juli

Der Jubiläumsstadtlauf in Markdorf ist um einen Woche auf den 8. Juli verschoben worden. Zweierteams werden im Wechsel je eine Stunde laufen. Das Motto lautet "Markdorf im Lauf der Zeit" und Teilnehmer und Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm.

Markdorf – Noch sind es gut fünf Wochen bis zum ersten großen Markdorfer Laufereignis. Sogar eine Woche länger als ursprünglich geplant können Interessierte auf den Stadtlauf trainieren. Denn scheinbar gibt das Datum 1.7.2017 vielen Heiratswilligen Anlass, sich das Ja-Wort zu geben. "In der Tat kommen uns an diesem Wochenende einige Hochzeiten in die Quere", sagt Lucie Fieber von Markdorf Marketing. Und weil Start und Ziel am Rathaus sind, wäre dies ein ungünstiges Aufeinandertreffen unterschiedlicher Interessen. So entschied man sich kurzerhand für einen anderen Termin und verlegte den Markdorfer Stadtlauf um eine Woche.

"Markdorf im Lauf der Zeit" lautet das Motto, unter dem also am 8. Juli um die Wette gelaufen wird. Unter diesem Leitsatz und in Anbetracht des betagten Alters der Gehrenbergstadt findet zur Feier des Jahres neben dem traditionellen Gehrenberglauf somit ein weiteres Laufereignis innerhalb der historischen Stadtmauern statt. Der Slogan ist Programm, und so sollen laut Lucie Fieber an verschiedenen Gebäuden entlang der Laufstrecke und in Kooperation mit der Theatergruppe Kreuz & Quer thematische Infotafeln aus unterschiedlichen Epochen angebracht werden. "Dadurch soll auch den Zuschauern neben dem Lauf Kurzweil geboten und Wissenswertes vermittelt werden", erklärt Fieber. Außerdem wird parallel zur Veranstaltung von 12 bis 21 Uhr auf dem Sparkassenparkplatz ein Flohmarkt stattfinden. "Wir wollen dadurch die Attraktivität der Innenstadt stärken", sagt Lucie Fieber und erhofft sich eine gegenseitige Befruchtung von Einzelhandel und Sport.

Vorgesehen als Stundenlauf für Zweier-Teams, wird die ausgewiesene Rundstrecke von zirka 900 Metern vom Obertor durch Ulrichstraße und Untertor bis zur Volksbank und über die Poststraße wieder zurück führen. "Nach einer Stunde werden die gemeinsam gelaufenen Runden der Teams gezählt", sagt Uwe Schäfer, Vorsitzender des TV Markdorf. Er hat zusammen mit Lucie Fieber die Organisation der Veranstaltung übernommen. Und weil zu diesem Zeitpunkt mit Hitze zu rechnen ist, wird noch überlegt, wo auf der Strecke kühlende Gartenschlauch-Duschen angebracht werden können. Nicht neu und gerne angenommen ist diese Art der Abkühlung etwa beim Wielemer Viertele, das am Abend zuvor stattfindet, oder beim Swim & Run am Schlosssee.

Geradezu Tradition hat die Stimme von Achim Linder, der einmal mehr ein Markdorfer Laufereignis auf gewohnt charmante Weise moderieren wird. Auf die Frage, ob dies dem Kißlegger nicht irgendwann zu viel Markdorf werde, kontert der Allgäuer: "Nein, überhaupt nicht. Ich komm' immer gerne an den Gehrenberg." Auch entstamme die Idee, den Lauf als sogenannten Teamrun zu gestalten, seiner lauferfahrenen Kreativ-Schmiede. Hierbei zählt nicht nur die Geschwindigkeit, es zählt auch das gemeinsame Alter der Teams, das in 15-Jahre-Schritten gestaffelt ist. "Dadurch soll der Druck rausgenommen und auch weniger ambitionierte Sportler zum Laufen gebracht werden", erklärt Linder.

Uwe Schäfer sagt: "Hauptsächlich aber soll der Spaß im Fokus stehen." Es soll ein Lauf von Markdorfern für Markdorfer werden, wobei aber auch sämtliche Nachbargemeinden angesprochen werden sollen.

Termin: 8. Juli 2017

Start, Ziel, Wechselzone: Bereich Adler und Rathaus, Zeitraum 14 bis 17 Uhr

Kategorie: Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene, je Männer, Frauen und Mixed Teams

Wertung: Altersstaffelung als Zweierteam bis 34 Jahre, 35 bis 50 Jahre, 51 bis 75 Jahre, 76 bis 100 Jahre, über 100 Jahre

Streckenprofil: moderate Steigung zum Obertor

Distanz: etwa 900 Meter pro Runde, als Stundenlauf konzipiert

Keine Startgebühr. Anmeldung erforderlich. Keine Nachmeldung am Lauftag möglich.

