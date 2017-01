Markdorf Landschaftstreffen in Markdorf: Hier muss kein Narr hungern

Das Konzept für die Bewirtung für das Landschaftstreffen in Markdorf steht. Über 20 Stände bieten in der Innenstadt und entlang der Umzugsroute ein abwechslungsreiches Essens- und Getränkeangebot.

Lange ist es nicht mehr hin, bis Markdorf für ein Wochenende zur närrischen Hochburg wird. Die Vorbereitungen laufen inzwischen auf Hochtouren. So auch bei Vizezunftmeisterin Birgit Beck und Narrenrätin Annika Rössler, die die Bewirtung am Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) organisierten, sind ständig mit einem Ohr am Handy.

Das Bewirtungskonzept steht inzwischen fest und alle Stände sind mit Standorten über die ganze Stadt verteilt. „Wir haben uns mit den Vereinen auf ein einheitliches Getränkeangebot geeinigt, damit wir überall die gleiche Qualität anbieten können“, sagt Rössler, die auch Chefredakteurin der Narrenzeitung Ochsenbachkurier ist. Getränkepartner ist demnach die Brauerei Meckatzer, die auch die antialkoholischen Getränke mitliefert. Diese werden in Pfand-Plastikbechern ausgeschenkt, die an allen Getränkeständen zurückgegeben werden können. Für den Spirituosen-Verkauf seien die Marken vorgeschrieben, erläutert Rössler weiter: „Damit wollen wir verhindern, dass der eine Billig-Getränk anbietet und an einem anderen Stand dagegen der teure Schnaps ausgeschenkt wird.“

Über das Essen- und Getränkeangebot der Vereine hinaus gibt es auch eine Handvoll gewerbliche Anbieter, die etwas ausgefallenere Speisen verkaufen werden. „Von Familie Knoblauch aus Uhldingen werden Fischbrötchen angeboten“, sagt Rössler. Außerdem gibt es einen Smoker-Grill, einen Raclettestand und Kässpätzle. Beim Essensangebot, das die Vereine anbieten, habe es keine Beschränkungen gegeben. „Wir wollten so die Kreativität fördern“, bekräftigt Annika Rössler. Somit gibt es verteilt in der ganzen Stadt neben Klassikern wie Grillwürsten und Fleischkäswecken auch Gulaschsuppe, eine scharfe asiatische Nudelsuppe vom Judosportverein oder Kutteln vom Ehepaar Thomas Noreika und Manuela Noreika-Zollner. Am Stand von Manuela Noreika-Zollner gibt es zudem Schokolikör. Im Café Kurz gibt es am Sonntag Chili con Carne und Datschwecken. Der Hockeyclub bereitet an den Arkaden neben der Stadthalle frische Fasnets-Burger zu und im Hof des Bischhofschlosses gibt es Dinnele. Vor dem Pfarrhaus bietet der Turnverein Markdorf neben Gulaschsuppe auch Schmalzbrote an und für Kaffee und Kuchen sorgt der Bauförderverein gleich nebendran. Im Mehrgenerationenhaus können sich Besucher und Narren am Sonntag auf ein Weißwurstfrühstück freuen. Nur am Samstag betreibt der Fanfarenzug Markdorf zudem eine Bar im Dosch-Haus. Am Umzugs-Sonntag stehen neben der Umzugsstrecke sieben zusätzliche Stände mit Essen und Getränken bereit. Der Förderverein des Tennisclubs, die Trachtengruppe, Rotarier, das Männerballett und der Fanfarenzug bieten jeweils Stärkung für Zuschauer und Hästräger.

Die Bewirtung in der Stadthalle übernimmt die Historische Narrenzunft Markdorf. Bis zum Narrentreffen soll auch die Bar in der Halle begehbar sein, diese konnte zuletzt wegen eines fehlenden Fluchtwegs nicht genutzt werden.

Die Sperrzeit für das Wochenende wurde auf 4 Uhr festgesetzt. „Das bedeutet, dass um 3 Uhr der Ausschank endet“, erklärt Beck. Die Sperrstunde wurde auf Initiative der Polizei aus Sicherheitsgründen von 5 auf 4 Uhr gesetzt. Da mit jeder Stunde später mehr Menschen betrunken seien und so das Risiko von Auseinandersetzungen steige, plädiert die Polizei für den früheren Schlusspunkt. Diese Sperrstunde gilt dann sowohl für die fliegenden Stände von Vereinen und Privatpersonen wie auch für die Gastro-Betriebe. „Abgesehen vom Restaurant Lichtblick, der Bürgerstube und dem Eiscafé Zoldana haben alle Cafés und Restaurants am Wochenende offen“, sagt Beck.

Das Landschaftstreffen

Am 28. und 29. Januar sind beim Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) 8000 Hästräger von 52 Narrenzünften in Markdorf zu Gast. Der große Umzug am Sonntag wird vom SWR-Fernsehen live übertragen. Das Narrentreffen ist auch das Eröffnungsfest einer ganzen Reihe an Veranstaltungen anlässlich des Stadtjubiläums1200 Jahre Markdorf. (dba)