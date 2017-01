Markdorf Landschaftstreffen: Schüler stellen Umzugstafeln vor

Der Stolz in der Mensa der Jakob-Gretser-Schule war am Dienstagmorgen groß: Denn die vierten Klassen der Jakob-Gretser-Schule und Schüler der Pestalozzi-Schule stellten die Tafeln vor, die sie für den Umzug der Narrengruppen beim großen Landschaftstreffen gestaltet haben.

Fast ein halbes Jahr Arbeit liege von der Idee bis zu den fertigen Tafeln hinter den Schulen und der Historischen Narrenzunft, sagte Andreas Geiger, Leiter der Jakob-Gretser-Schule. Parallel zum Unterricht wurden die Tafeln, die die Kinder zum Teil selbst beim Umzug tragen werden, beklebt und bemalt. Zu erkennen ist die jeweilige Zunft und deren Startnummer beim Umzug.



Die Nummer Eins hat selbstverständlich die Historische Narrenzunft. Die verschiedensten Masken und Häser mussten die Kinder künstlerisch umsetzen – unterstützt durch ihre Klassen- und Kunstlehrerinnen sowie Eltern. Dies war dann Spaß und Herausforderung zugleich für die Kinder und Jugendlichen. "Das Gesicht zu malen, war schwierig", berichtete Lena, neun Jahre. Die Feinarbeiten an den Masken seien schwierig gewesen. Gearbeitet wurde nach Bildvorlagen. Den Schülern teils unbekannte Figuren sollten ansprechend auf den Tafeln dargestellt werden. Während Maren, ebenfalls neun Jahre, den Hopfennarren aus Tettnang umzusetzen hatte, beschäftigte Viertklässlerin Lena die Fledermaus aus Sigmaringen. "Ich bin so was von baff, was die Kinder da geschafft haben", sagte Schulleiter Andreas Geiger. Diesen Worten konnte Jens Oschmann, Rektor an der Pestalozzi-Schule nur beipflichten: "Ich bin wirklich stolz."

Conny Rick vom Narrenrat sprach den Schülern stellvertretend für Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer den Dank der Markdorfer Zunft aus. "Unser Zunftmeister findet, das ist Kunst, was ihr da gemacht habt", berichtete sie in Begleitung weiterer Zunftmitglieder. Mit Spannung erwarten nun alle den Umzug. "Ihr werdet die Tafeln durch die Straßen tragen und ich hoffe, dass ihr Erwähnung findet", sagte Rick.