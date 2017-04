Markdorf Landesförderung für Sportstätten-Sanierung: Zuschüsse für Markdorf und Bermatingen

Die beiden Gemeinden können für die Sanierung der Sporthalle im Bildungszentrum und des Großspielfeldes in Bermatingen mit Fördergelder von 420.000 Euro für Markdorf und 72.000 Euro für Bermatingen rechnen.

Für die Sanierung der Sporthalle des Bildungszentrums in Markdorf und die Sanierung des Großspielfelds in Bermatingen erhalten die beiden Gemeinden Fördermittel des Landes. Dies gab das Kultusministerium in einer Mitteilung bekannt. Demzufolge erhält Markdorf 420 000 Euro und Bermatingen 72 000 Euro. Der Fördersatz betrage in der Regel 30 Prozent der angepeilten Ausgaben. Das Land fördert 2017 107 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von insgesamt 17,2 Millionen Euro.