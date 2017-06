Markdorf Lärmschutzwand an der B 33 in Hepbach wird bewilligt

Lärmschutzwand an der B 33 in Hepbach wird bewilligt

Die Riedheimer Ortschaftsräte stimmen einer Ausnahmegenehmigung an der Bundesstraße zu. Im Technischen Ausschuss wird am Dienstagabend noch über einen möglichen Präzedenzfall diskutiert, doch auch unter den Stadträten überwiegt das Verständnis für den Antragsteller.

Markdorf – Neben der Blitzer-Attrappe in Hepbach darf nun eine Lärmschutzwand gebaut werden. In der Ortschaftsratssitzung im Kindergarten Leimbach am Montagabend gaben die Ortschaftsräte hierzu grünes Licht. Vor dem positiven Bescheid gab es allerdings eine längere Diskussion. Die Räte zeigten sich einig, dass die Lärmschutzwand vonnöten sei, doch nicht allen gefiel die Gestaltung. So sollen Bauelemente in der Breite von zwei Meter mit einer Höhe von zirka 2,20 aneinandergestellt werden. Laut Plan macht dies eine Gesamtlänge von zirka 14 Meter aus. Einwände gab es aus der Nachbarschaft, die sich auf der östlichen Seite gegen einen "Flügel" aussprach, der die Lärmschutzwand abschließen sollte. Nach dem Einspruch verzichtet der Bauherr auf diesen "Flügel", behielt ihn aber auf der westlichen Seite bei.

Matthias Schäfer vom Bauamt erläuterte die Maßnahme. So habe die Straßenverkehrsbehörde den Antrag überprüft und kam zum Entschluss, ihn als Ausnahmefall als genehmigungsfähig einzustufen. Als Grund wurde genannt, dass sich das Haus direkt an der B 33 befinde. Messungen hätten ergeben, dass die Lärmgrenzen deutlich überschritten würden. Mit der Auflage, die Lärmschutzwand um einen halben Meter vom Gehweg Richtung Privatgrundstück einzurücken sowie die Wand einzugrünen, stimmten die Ortschaftsräte einstimmig zu. Die Hecke entlang des Grundstückes wird mit der Errichtung der Lärmschutzwand entfernt.

Nähere Erläuterungen gab auch Bauamtsleiter Michael Schlegel im Technischen Ausschuss am Dienstagabend. Als vor langen Jahren der Bebauungsplan aufgestellt worden sei, seien nur die neu zu bebauenden Grundstücke schalltechnisch bewertet worden, nicht aber der Bestand, zu dem auch das betreffende Haus gehöre. Auch das Regierungspräsidium habe im vorliegenden Fall bereits die Möglichkeit des Aufhebens des Bauverbotes von Lärmschutzwänden in Aussicht gestellt. CDU-Rat Alfons Viellieber wollte sich damit nicht anfreunden. Die geplante Wand sei eine Einfriedung und bei solchen sei man bisher zurecht immer sehr restriktiv verfahren. UWG-Rat Andreas Schley entgegnete, er habe "vollstes Verständnis" für den Antragsteller, zudem sei dieser Fall nicht etwa mit den abgelehnten Einfriedungen im Baugebiet Markdorf-Süd zu vergleichen: "Auf der B 33 herrscht ein ganz anderer Verkehr." Die Verwaltung sehe dies als "deutliche Ausnahme", betonte Schlegel, da dieses Gebäude direkt an der Straße stehe. Weitere Fälle gebe es nicht. Markus Heimgartner (FW) wies darauf hin, dass der Rat auch einer Schutzwand in Wirrensegel zugestimmt habe und FW-Sprecher Dietmar Bitzenhofer sagte, in diesem Falle müsse man die Anwohner schützen, da sei die Frage nach einem Präzedenzfall zweitrangig. Der Ausschuss folgte dem Votum des Ortschaftsrates mehrheitlich.