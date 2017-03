Markdorf Lack und Sonne strahlen um die Wette

Die Oldtimer-Winterrallye Seegfrörne machte Halt in Markdorf.

Eigentlich galt es ja nur, die Zylinderkopfschrauben eines 6,3-Litermotors heraus und anschließend in der richtigen Reihenfolge wieder in den Motorblock heineinzuschrauben. Eine Disziplin, bei der es der Senior der diesjährigen "Internationalen Winterrallye Seegfrörne", Gebhard Zeller, auf erstaunliche sieben Minuten und 42 Sekunden brachte.

Doch mindestens genauso viel Geschicklichkeit wie mit der Ratsche mussten die Fahrer der teilnehmenden Oldtimer beim Einparken auf dem Hof vor dem "Spielzimmer", der Bastel-Garage von Siggi Prawatschke in der Markdorfer Paracelsusstraße, beweisen. Gleich ob Jaguar E-Type oder Rolls Royce, Alfa Romeo Giulietta oder Ford Mustang, vor dem Spielzimmer waren beim Einparken alle gleich. Auch gleich stark beachtet – von den zahlreichen Zuschauern, die sich am Sonntag um die Mittagszeit an der Sonderprüfungsstation eingefunden hatten.

Bubenträume oder die Erinnerung an die Zeit der ersten Spritztouren in Autos, die noch mit Heckflossen und verchromten Zierleisten ausgestattet waren, ließen die Augen leuchten – um die Wette mit den polierten Oldtimern. Schon am Mittag zählte Prawatschke gut 130 Besucher. "Natürlich spielt das Super-Wetter eine Rolle", freute sich der Oldtimer-Fan, der vor lauter Andrang fast keine Zeit zum Fachsimpeln fand.