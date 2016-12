Markdorf Kunstverein blickt auf üppiges Ausstellungsjahr

In der Markdorfer Stadtgalerie werden 2017 insgesamt sieben Ausstellungen gezeigt. Fürs Stadtjubiläum gibt's 5000 Euro Preisgelder.

Große Ereignisse werfen stets ihren Schatten voraus. Und bei großen Ereignissen wie dem für 2017 anstehenden Markdorfer Stadtjubiläum, bei dem die früheste bekannte urkundliche Nennung der Siedlung am Gehrenberghang vor 1200 Jahren gefeiert wird, bei solchen Anlässen ist auch in der Regel klar, dass zusätzliche Kosten entstehen. So taucht im städtischen Haushalt unter anderem ein Posten von 5000 Euro für eine Ausstellung in der Stadtgalerie auf. Neben jenen 17 200 Euro, so erläutert Bernhard Oßwald, mit denen die Gemeinde den Ausstellungsbetrieb im ehemaligen Lampen- und Musikaliengeschäft in der Ulrichstraße 5 Jahr für Jahr unterstützt. Vor allem die Miete, aber auch die Kosten für die Reinigung der Galerie werden damit abgedeckt.

Die zusätzlichen 5000 Euro sind für eine besondere Ausstellung vorgesehen, zu der der Markdorfer Kunstverein im Jubiläumsjahr einlädt. Zum ersten Mal nach etlichen Jahren handelt es sich dabei um eine jurierte Ausstellung. Für die beim Künstlerbund Baden-Württemberg, beim Internationalen Bodensee-Club und in der Presse die Werbetrommel gerührt wird, damit sich möglichst viele Künstler an der Ausschreibung beteiligen. "Ansprechen wollen wir vor allem Künstler, die rund um den Bodensee leben", erklärt Bernhard Oßwald. Anschreiben werde der Verein indes auch alle, die in den zurückliegenden zehn Jahren je in der Markdorfer Stadtgalerie ausgestellt haben. Das vom Kunstverein vorgegebene Thema lautet "Geschichtet". Was durchaus nicht in historischer Hinsicht gemeint ist. "Wir sind durch Zufall darauf gekommen", erklärt Oßwald. Jeder andere Titel hätte ebensogut ausgewählt werden können. "Doch zum Stadtjubiläum scheint mir dieser Titel ganz gut zu passen", findet der Kunstvereinsvorsitzende.

Um neben der Möglichkeit, in der Stadtgalerie auszustellen, den Künstlern einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, sich mit ihren Bildern, Skulpturen, Installationen oder sonstigen Werken dem Urteil der Jury zu stellen, wird der Kunstverein Preise ausloben. 3000 Euro für den ersten Preisträger, 1000 für den zweiten, 500 für den dritten – und weitere 500, die von den "Geschichtet"-Besuchern als Publikumspreis vergeben werden sollen. Das entspricht unterm Strich eben jener Summe, die die Stadt 2017 außer der Reihe für den Galeriebetrieb aufbringen wird.

Im Jubiläumsjahr finden mehr Ausstellungen in der Stadtgalerie statt als sonst. "Üblicherweise sind es vier bis fünf", erläutert Berhard Oßwald. Neben vier größeren kann das gerne eine kleinere, dann Intermezzo genannte, Ausstellung sein. 2017 jedoch beginnt gleich im Januar mit einer Ausstellung, die nicht vom Kunstverein, sondern von der Historischen Narrenzunft der Stadt ausgerichtet wird. "Was gezeigt wird", so erklärt Heide Staiger, Vizevorsitzende des Kunstvereins, "das wissen wir nicht – nur soviel, dass auch Arbeiten von Litzenburger und von Bruno Müller zu sehen sein werden". Die Ausstellung zum Stadtjubiläum im Sommer liegt ebenfalls nicht in den Händen der Ausstellungsteams vom Kunstverein. Hier sind es die Restauratorin Michaela Vogel und der das Stadtarchiv leitende Walter Hutter, die schon seit Monaten Quellen erforschen, Exponate zusammentragen. Die eigentliche Ausstellung werde von einer professionellen Agentur arrangiert – der selben, die auch die Konzilaustellung im Konstanzer Rosengarten arrangiert hat.

In Eigenregie wird der Kunstverein dann Mitte Februar einladen – zu einer Ausstellung mit Arbeiten des Malers und Hochschullehreres Jo Bukowki und seinen Schülern. Die Kunst von Studenten und Akademie-Schülern hat der Kunstverein schon in früheren Ausstellungen präsentiert. "Uns interessieren die neuen Positionen", so Heide Staiger, "aber wir wollen dem Nachwuchs auch eine Plattform bieten". Im April wird Alex Tennigkeit ausstellen. Sie stammt aus der Region, lebt inzwischen aber in Berlin – und ist dem Markdorfer Ausstellungsmachern durch ihr malerisches Können aufgefallen.

Im Juni kommt es in der Stadtgalerie zu einer Raimund-Buck-Retrospektive, dessen Papierarbeiten schon vor einigen Jahren in Markdorf zu sehen waren, von dem nun aber auch Malerei und Grafiken ausgestellt werden. "Das ist die erste große Werkschau nach Raimund Bucks Tod", erklärt Bernhard Oßwald.

Im September dann folgt die jurierte "Geschichtet"-Ausstellun, bei der der Verein mit mehr als 200 Bewerbern rechnet. Die Ausschreibung beginnt im Januar, Bewerbungsende wird im Juni oder Juli sein. Den Abschluss des Ausstellungsjahrs in der Stadtgalerie werden im November wieder die "Markdorfer Malerinnen und Maler" machen.

Der Normalbetrieb kostet 30 000 Euro