Markdorf Kriminalität in Markdorf geht zurück

Die Zahl der registrierten Straftaten ist in Markdorf 2016 von 578 auf 469 gesunken. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote auf 62,9 Prozent. Auch in der Nachbargemeinde Bermatingen sank die Kriminalität auf 89 Straftaten, allerdings auch deutlich die Aufklärungsquote mit 47,2 Prozent. Im Deggenhausertal stieg die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr auf 100, parallell aber auch die Aufklärungsquote auf 66 Prozent.

"Hier ist sicher nicht die die Insel der Glückseligen, aber insgesamt gesehen, ist die Kriminalität nicht übermäßig schlimm", meint Andreas Breuning, Leiter des Polizeireviers Überlingen, zur Kriminalitätsentwicklung im Bodenseekreis und insbesondere in der Stadt Markdorf und den Gemeinden Bermatingen und Deggenhausertal im vergangenen Jahr. Grundsätzlich könnten sich die Bürgerinnen und Bürger hier sicher und gut aufgehoben fühlen, was aber natürlich nicht generell davor schützt, Opfer einer Straftat zu werden. Und natürlich gebe es subjektiv andere Eindrücke. Die Zahlen für 2016 allerdings bewegen sich auf einem durchschnittlichen Niveau. Konkret gab es 469 registrierte Straftaten in Markdorf, 89 in Bermatingen und 100 im Deggenhausertal.

In der Stadt Markdorf gab es insgesamt einen Rückgang der Straftaten vom hohen Niveau im Jahr 2015 mit 578 Delikten. Dies hänge mit einem starken Rückgang bei der Deliktsgruppe Diebstahl zusammen, so Breuning. 2015 gab es 248 Diebstähle, im vergangenen Jahr 172, davon waren 100 einfache und 72 schwere Diebstähle, darunter zehn Wohnungseinbrüche (minus vier gegenüber 2015). Die Zahl der Wohnungseinbrüche auf den gesamten Bodenseekreis gesehen, ist mit 149 Fällen immer noch hoch. Leicht gesunken ist die Zahl der Sachbeschädigungen in Markdorf von 84 auf 76 Fälle sowie beim Betrug von 73 auf 63 Fälle im vergangenen Jahr. Bei den Rauschgiftdelikten gib es eine Steigerung von 17 auf 30 Fälle. Grundsätzlich sei bei einer kleinen Stadt wie Markdorf, und auch bei überschaubaren Gemeinden wie Bermatingen oder Deggenhausertal, immer zu bedenken, dass schon ein Täter oder eine Tätergruppe für große statistische Sprünge sorgen können, insbesondere wenn man es in Prozentzahlen ausdrücke, erklärt Breuning.

Auch die Intensität mit der in bestimmten Bereichen ermittelt wird, erhöht die Fallzahlen, beispielsweise gibt es besondere Ermittlungsgruppen im Bereich Wohnungseinbruchskriminalität und Rauschgift im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz. Ermittlungserfolge führten auch zu mehr feststellbaren Taten. Einfluss auf die Zahl der Diebstähle habe auch, wenn in Geschäften vermehrt Kaufhausdetektive eingesetzt werden, so der Revierleiter.

Im Bereich Körperverletzung sei das Niveau in Markdorf mit 42 Fällen relativ hoch. Allerdings gehe es vor allem um kleinere Übergriffe, wie Ohrfeigen. Hier sei zu beobachten, dass sich das Anzeigenverhalten geändert habe. "Der Gang zur Polizei fällt leichter", meint Breuning. Zum einen gibt es mehr Anzeigen aus dem privaten Bereich, die früher gar nicht angezeigt wurden, zum anderen sei die Bereitschaft zum Rechtsanwalt zu gehen, mit Rechtsschutzversicherung im Rücken und der Aussicht auf Schmerzensgeld, gestiegen. Die Aufklärungsquote in Markdorf ist insgesamt mit 62,9 Prozent hoch.

Schlechter geworden ist sie dagegen in Bermatingen mit 47,2 Prozent. Im Vorjahr lag sie noch bei 60 Prozent, 2014 sogar bei 68,6 Prozent. Dies hänge damit zusammen, dass knapp die Hälfte der 89 im vergangenen Jahr begangenen Straftaten Diebstähle sind, davon fünf Wohnungseinbrüche, so Breuning. Die Aufklärungsquote in diesem Bereich mit elf Prozent drückt die Gesamtquote. Auf der anderen Seite gab es 2015 in Bermatingen deutlich mehr Straftaten, insgesamt 120. Für den Rückgang sorgen die Bereiche Rauschgiftdelikte von 15 auf vier Fälle und Betrug von 17 auf neun Fälle.

Im Deggenhausertal gibt es mit 100 Straftaten den höchsten Stand seit 2012. Die Aufklärungsquote liegt bei 66 Prozent. Die Steigerung ist vor allem auf einen Anstieg der Körperverletzungen von 13 auf 20 zurückzuführen. Wohnungseinbrüche gab es drei. Die Stadt und die zwei Gemeinden sind keine Brennpunkte im Zusammenhang mit Kriminalität von Asylbewerbern. Im Bereich der jungen Täter fällt nur Markdorf leicht aus dem Rahmen. Von 230 Tatverdächtigen waren 61 unter 21 Jahren, in Bermatingen waren es acht von 41 Verdächtigen, im Deggenhausertal 13 von 56 Verdächtigen.

Personalsituation

Grundsätzlich könnte nach Ansicht von Andreas Breuning die Präsenz der Polizei höher sein. Eine Rundumbesetzung des Polizeipostens Markdorf hält er allerdings weiterhin für überflüssig. "Die Lage gibt es schlicht und ergreifend nicht her", sagt Breuning. Das Polizeirevier Überlingen, zu dem Markdorf, Bermatingen und das Deggenhausertal gehören, habe eine Sollstärke von 86 Stellen, aber tatsächlich liege die Zahl oft 15 bis 20 Prozent darunter, bedingt durch Krankheit, Urlaub, Fortbildung oder auch das Ausscheiden älterer Beamter, ohne das sofort ein neuer Kollege komme. "Ich bin froh um jeden Beamten, den ich hier habe", berichtet Breuning. Es gebe Tage, da führen die Steifen nur noch von Auftrag zu Auftrag. Dennoch sei es ein "Irrglaube", anzunehmen, es sei keine Polizei unterwegs. Die nächste Polzeiwagenbesatzung sei schnell vor Ort, wenn nicht vom Revier in Überlingen, dann von den Revieren aus Friedrichshafen oder Ravensburg. Zugenommen habe die verbale Gewalt, also Respektlosigkeit und Beleidigung, gegenüber den Polizeibeamten. "Das hat ein Ausmaß erreicht, dass sich vor einigen Jahren niemand als 'Normal' vorgestellt hätte", so Breuning.