Markdorf Kreuzung an Gutenbergstraße soll sicherer werden

Kreuzung an Gutenbergstraße soll sicherer werden

Die Stadt Markdorf beauftragt ein Ingenieurbüro damit, eine abknickende Vorfahrtsstraße statt der bisherigen Ampelanlage zu prüfen. Diese Lösung biete viele Vorteile, erläuterte Bürgermeister Georg Riedmann im Gemeinderat.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bereits seit Jahren sorgt die Kreuzung am Bahnübergang an der Gutenbergstraße für Unmut, jetzt rückt eine Lösung näher: Der Gemeinderat hat einstimmig eine Untersuchung beschlossen, mit der die Firma "Brenner-Bernhard-Ingenieure" aus Aalen eine abknickende Vorfahrtsstraße simulieren soll. Die Neuplanung ist bereits beauftragt, die zusätzliche Simulation war bisher nicht im Budget und soll Entscheidungsgrundlage sein für die künftige Verkehrsführung.

Immer wieder herrsche Chaos im Kreuzungsbereich und das sei eine unbefriedigende Situation, fasste Bürgermeister Georg Riedmann zusammen. Die Ampelsteuerung sei in die Jahre gekommen und falle immer wieder aus, Autofahrer ärgern sich dann über zu lange Wartezeiten vor verschlossener Schranke. Dass die Anlage eine Kombination von Schranke und Ampel ist, macht die Situation kompliziert: Prozesse bei der Deutschen Bahn dauern lange, im Fall Markdorf könnte ein Feststellungsverfahren sieben Jahre dauern. „Laut Bahn wäre es weniger kompliziert, wenn dort nur die Schranke wäre“, sagte Riedmann.

Positiver Nebeneffekt

Die Stadt hat die Wahl, entweder eine neue Ampelanlage oder eine geänderte Verkehrsführung einzurichten. Eine abknickende Vorfahrtsstraße, die die Gutenbergstraße mit der Ensisheimer Straße verbindet, sei voraussichtlich nicht nur günstiger, sondern hat laut Bürgermeister Riedmann weitere Vorteile: Einerseits werde die Bernhardstraße als Abkürzung der B33 weniger attraktiv, andererseits werde so die Scheinsicherheit für Radfahrer behoben. Denn der rot markierte Fahrradweg nach links auf die Ensisheimer Straße könne suggerieren, dass bereits eine abknickende Vorfahrt besteht. Ein weiterer Vorteil: Linksabbiegen von der Heggelinstraße auf die Bernhardstraße wäre möglich, sagte Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel.

Wenn das Ingenieurbüro nach der Verkehrssimulation diese Variante empfiehlt, wird die Ampelanlage rückgebaut und der Fußgängerüberweg um etwa 50 Meter versetzt.

Kein Kreisverkehr möglich

Die Fraktionen sprachen sich im Gemeinderat allesamt für eine Simulation aus. Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) fragte gar, warum man nicht früher auf diese offenbar einfache Lösung gekommen sei. Roland Hepting (Umweltgruppe) schlug alternativ einen kleinen doppelspurigen Kreisverkehr vor, wobei Bürgermeister Riedmann ihm keine Hoffnung machte, da sich dann ein Rückstau bilden könne. Die Stadt muss der Bahn freie Gleise garantieren.

Susanne Sträßle (CDU) merkte an, dass Verbesserungen an dieser Stelle definitiv angebracht sind, zumal es sich um einen Schulweg handle. Fragen von Erich Wild (CDU) nach der genauen Gestaltung von Fußgängerüberwegen konnte Riedmann noch nicht beantworten, dafür sei weitere Planung nötig. Susanne Deiters Wälischmiller (Umweltgruppe) regte einen direkten Kontakt zwischen dem Arbeitskreis Radverkehr und dem Planungsbüro an und Riedmann versicherte, dass der über die Stadt möglich sei.

Kosten und Historie der Verkehrsführung