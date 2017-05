Markdorf Kreisstraße 7744: Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag zwischen Markdorf und Grünwangen sind auf Höhe Wirmetsweiler zwei Personen verletzt worden. Die Strecke war zeitweise gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße 7744 (Talstraße) zwischen Markdorf und Untersiggingen im Bereich Wirmetsweiler ereignet.

Der 26-jährige BMW-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs, als er an einem stehenden Mülllastwagen vorbeifahren wollte, der gerade gelbe Säcke aufgeladen hatte. Als er bemerkte, dass ihm ein 55-jähriger Lastwagenfahrer entgegenkam, versuchte er mit seinem BMW nach links auf das angrenzende Feld auszuweichen.



Hierbei kollidierten die jeweils rechten vorderen Fahrzeugecken des BMW und des Lastwagens miteinander. Die Beifahrerin wurde lebensgefährlich, der BMW-Fahrer schwer verletzt. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Es entstand ein Schaden von insgesamt 7500 Euro. Die Unfallstelle war bis zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Einsatzkräfte eines Rettungshubschraubers, von Rettungsdienst und Feuerwehr, Notarzt und Polizeikräfte waren vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf war mit vierzehn Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz.