SÜDKURIER-Check: Wo lässt es sich in Markdorfs Innenstadt mit Vorteil parken - und wo gibt es Defizite?

Etwas unter die Lupe zu nehmen, das von der Sache her für eine Kleinstadt wie Markdorf nahezu einmalig ist, nämlich das kostenlose Parken im gesamten Stadtgebiet, kann schnell nach schnöder Nörgelei klingen. Denn wo gibt es denn sowas wie freies Parken auf 644 ausgewiesenen Parkflächen, darunter gleich vier Parkhäuser mit einer Gesamtkapazität von 204 Stellplätzen? Mit dieser "unique selling proposition" wirbt nicht nur der Markdorfer Einzelhandel, sondern es trägt dieses einzigartige Argument zum sympathischen Image der Gehrenbergstadt bei. Dass allerdings auch hierbei gilt, Parkplatz ist nicht gleich Parkplatz, stellt die Autofahrer nicht nur vor die Frage: Wo parken? Sondern auch: Wie gut lässt sich's auf den ausgewiesenen Flächen parken?

Wirft man einen Blick in Markdorfs Parkhäuser, könnte man meinen, es gäbe genügend freie Flächen zum Parken. Denn abgesehen vom Donnerstagvormittag, wenn Markt ist, sieht die Lage an einem gewöhnlichen Wochentag meist recht entspannt aus. Anders auf den "offenen" Parkflächen in der Stadt, die oftmals Privateigentum sind. So ist etwa der Parkplatz vor der Volksbank ständig belegt – und doch nur für Volksbankkunden und Mitglieder vorgesehen. Die Lage direkt vor der Post prädestiniert diesen Platz geradezu für Amts- und andere Gänge. "Was dagegen tun können wir nicht", sagt Gabriele Döngi, Finanzassistentin bei der Volksbank. "Parkt aber einer hier regelmäßig und das auch über sehr lange Zeitspannen, heften wir schon mal einen Hinweis an den Scheibenwischer."

Vor die gleichen Probleme gestellt sehen sich viele Markdorfer Einzelhändler. "Schon um Viertel vor sieben waren heute morgen alle unsere Parkplätze belegt, aber längst nicht alle kommen zu uns zum Einkaufen", kann Eleonore Neumann von der gleichnamigen Bäckerei ein Lied davon singen. "Nebenan im Parkhaus beim Gesundheitszentrum hat's doch fast immer freie Parkplätze, zumal kostenlose", ergänzt sie. So geht es auch Neukauf Sulger, Intersport Raither, der Sparkasse, und man könnte die Liste noch lange ergänzen.

Wenigstens die Zeiten des wilden Parkens außerhalb gekennzeichneter Flächen sind seit Oktober Vergangenheit. Markdorfs neuer Gemeindevollzugsbeamte Ambrogio Laginestra will nun Herr werden über die Falschparker. Zumindest über jene, die im öffentlichen Raum an falscher Stelle stehen. Wie gut es sich auf den richtigen Stellen aber stehen lässt, wie komfortabel sich das Ein- und Ausparken gestaltet und nicht zuletzt, wie realistisch es ist, zu Stoßzeiten überhaupt einen Parkplatz zu finden, ist im Selbstversuch mittels eines kleinen roten Autos getestet. Mit einem Porsche Cayenne indes wird sich die Sache gewiss etwas schwieriger gestalten. Und wem es ganz aussichtslos erscheint, eine passende Parklücke zu finden, sollte sich überlegen, ob es nicht ohnehin sinnvoller wäre, auf's Fahrrad umzusatteln.