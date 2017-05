Markdorf Kooperation zwischen Musik- und Grundschule: Rhythmus als Schlüssel zur Musik

Die Musikschule Markdorf und die Grundschule Leimbach kooperieren. Das Projekt "Piccolo, Sax + Co" begeistert die Kinder für Musik.

Wärs im Konzertsaal, man würde es fürs Stimmen der Instrumente halten. Solch ein Klang-Durcheinander herrscht hier. Da prasseln die Schlegel auf die Holzblocktrommel, da prallen Klangstäbe in einem fort gegeneinander. Und Xylo- wie Metallofon-Plättchen schwingen mal laut, mal noch lauter. Ja es war ein langer Schulvormittag, doch nun ist Nachmittag und die Musik-AG an der Grundschule Leimbach kann gleich beginnen. Sobald Andrea Diersch, Musikpädagogin und Leiterin des Kooperationsprojekts den Beginn ihres Unterrichts signalisiert hat. Sie tut dies mit einem spitzen Pfiff. Dass sie sich den antrainiert hat, um ihren Hund zurückzurufen, wenn der übers Feld tollte. Das finden die Kinder sehr interessant. Mit einem Mal sind sie ganz bei der Sache.

"Wir machen was?!" fragt Andrea Diersch in die Runde. Aber sie fragt keineswegs wie nebenbei, sondern aufmunternd lächelnd mit winkenden Armen, so als gelte es das Publikum eines großen Sport-Events mitzureißen. "Gute Musik!!" rufen die Schüler im Chor zurück. Den Anfang macht Afrika. "Kye, Kye, Kule" gibt die AG-Leiterin den Rhythmus vor, "Ki-ki-ku-lKi-ki-ku-le" sprechen die Schüler nach. Doch sind es der rhythmisierten Silben damit noch nicht genug. Aus dem Rheinland kommt ein freches "Racke-de-teng-ge-di-gi". Das den Kindern fast noch mehr Spaß macht als das afrikanistische "Kye, Kye, Kule". Das Rackede Teng gedigi" ist Resultat eines Rhythmus-Projekts an der Kölner Musikhochschule. Ein Projekt, bei dem es ebenso wie in ihrer Musik-AG um zweierlei geht. Um die frühe Begegnung mit dem, was den Tonfluss gliedert, seine Betonungsstruktur. Dies als elementare Berührung mit der Musik, als erstem Schritt, auf dem alles weitere späterhin aufbauen kann. Sprich: das Erlernen von Instrumenten oder Gesang.

Der andere Aspekt sei integrativer Natur, so Diersch. Denn auch in Leimbach gilt es Kinder mit einem Migrationshintergrund in die Lerngemeinschaften einzubinden. "Und das kann man mit nichts besser als mit Musik", sagt die Musik-Pädagogin. So zeigten es auch die Ergebnisse neuerer Forschungen. Die Wissenschaftler gingen sogar soweit, dass sie jenseits aller kulturellen, zivilisatorischen, auch sprachlichen Prägungen für den Menschen eine gemeinsame Grundstruktur, ein quasi genetisch festgelegtes rhythmisches Grundmuster annehmen. Das mithin zum gemeinsamen Musizieren erlaubt. Was durchaus glaubt, wer den Schülern zuhört. Wenn die sich mit afrikanischen, mit "rheinischen" Silben und obendrein mit dem Satz "Sport ist Mord" als geschlossenes Ensemble präsentieren. Entweder mit oder ohne Orff-Instrumente – mit oder ohne Holzblock-Trommeln, Xylo- und Metallophone.

Für Julie Adam, Rektorin der Leimbacher Grundschule, bedeutet die Musik-AG – sie heißt übrigens "Piccolo Sax + Co" – eine "wichtige Bereicherung für unsere Schüler". Denn die lernten hier, "ihre Gefühle auf einem Instrument auszudrücken", so Adam. Die Kinder begegnen Zusammenhängen, für die im üblichen Unterricht weniger Raum sei. "Sozialkompetenz" nennt das Gerhard Eberl, Leiter der Markdorfer Musikschule. Er führt weitere überaus positive Effekte des musischen Unterrichts an: "Kinder gewinnen an Kreativität, sie steigern ihre Konzentrationsfähigkeit, sie erweitern ihre Körperwahrnehmung – überhaupt verbessert sich ihre emotionale Befindlichkeit."

Die Schüler werden indes noch zusätzlich motiviert. Sie bereiten einen gemeinsamen Auftritt mit "Streicher, Bass + Co", Dierschs Musik-AG an der Grundschule Oberteuringen vor.

Schul-Kooperationen

Die Grundschulen arbeiten mit mehreren Kooperationspartnern zusammen. In Leimbach sind das etwa die Sportvereine. Die Musikschule kooperiert dagegen mit mehreren Vereinen und Schulen. So mit den Musikvereinen im Deggenhausertal, in Bermatingen, Ahausen, Markdorf, Ittendorf, Riedheim, Oberteuringen und Immenstaad; sie arbeitet mit Kindergärten zusammen – etwa in Markdorf, etwa im Deggenhausertal, etwa in Immenstaad und Oberteuringen -; sie kooperiert mit Schulen, in Markdorf, im Deggenhausertal, in Bermatingen, Immenstaad. Und weitere Kooperationspartner wie zum Beispiel der Veeh-Harfen-Kurs auf dem Lehenhof kommen hinzu. (büj)

