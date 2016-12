Markdorf Konzerterfolg belohnt den Übungsfleiß

Beim Adventsauftritt der Musikschule gibt es "Streicherklänge im Weinberg".

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Es ist schon spät. Gleich beginnt das Adventskonzert. Die Lampen brennen längst im großen Saal des Hauses im Weinberg, wo die Schüler der Musikschule Markdorf gleich Proben ihres Könnens geben werden. Letzte Zuhörer eilen noch die Stufen des Weinberghangs hinab. Dort vorne greift eine Musiklehrerin schon zum Türgriff. Und von drüben kommt ein Junge mit Mütze und Instrumentenkoffer im Arm. Dass er in ein paar Minuten vor dem Publikum steht, hält Levi nicht davon ab, die Fragen des Reporters zu beantworten. "Nein, aufgeregt bin ich eigentlich nicht so sehr", erklärt der Zehnjährige mit der Gelassenheit des Routiniers. "Seit vier Jahren lerne ich Fagott." Genug Zeit, um "schon öfter aufgetreten" zu sein.

Levi spielt im "Orchester Nr. 1" mit, das, dirigiert von Wanda-Maria Beer, aufs Fest einstimmt – mit "Morgen kommt der Weihnachtsmann", mit "Schneeflöckchen" und mit "Ihr Kinderlein kommet". Zusammen mit dem Bass wird Levis Fagott für einen schönen warmen Klang sorgen. Während die Violinen und das Violoncello eher die hell-luftige Note einbringen. Was hat sich Johannes Eckmann vor dem Auftritt der jungen Musiker des neu gegründeten Avant-Orchesters gewünscht? Dass das intensive Proben des Ensembles, welches nun das Scharnier darstellt zwischen dem von Wanda-Maria Beer geleiteten "Orchester Nr. 1" und Eckmanns "Jungem Kammerorchester", dass eben jeder Probenfleiß von Erfolg gekrönt wird – bei diesem allerersten Auftritt des Orchesters Avant.

Und das wurde er. Wenn lautes Klatschen und anerkennendes Nicken als ein Zeichen für Erfolg gewertet werden darf, dann war der sogar sehr groß. Wie Johannes Eckmann, gemeinsam mit einigen seiner Musiklehrer-Kolleginnen auch in diesem Jahr maßgeblich an der Organisation des Adventsauftritts im Haus im Weinberg beteiligt, am Rande bemerkt hatte, "bedeutet dieser Auftritt vor Publikum immer sehr viel". Auch wenn natürlich immer viele Eltern, Großeltern und Geschwister unter den Zuhörern sind, öffentlich, nicht im geschützten Raum der Musikschule zu spielen, bereite vor, gebe Sicherheit. Zum Beispiele für Auftritte vor den Juroren von Jugend musiziert.

Ob mit einem Solo – so wie Felicia Löffler, die junge Violinistin, die William H. Potstocks "Souvenir de Sarasate" gab – oder im Duo – so wie Mira Walesch und Antonia Berger mit ihrer Sonate für zwei Violinen von Jean-Marie Leclair, ob im Trio – wie Lucie Lombard, Pia-Letizia Weigl und Simon Decker oder im Orchester – "Nr. 1" beziehungsweise "Avant" oder ob im großen Finale mit allen Musikern samt Publikum beim "Haben Engel wir vernommen" – die jungen Musiker überzeugten. Erfolg hatte mithin keineswegs nur das neue Avant-Orchester, sondern alle Beteiligten. Und das Publikum hatte überdies noch großen Genuss an den "Streicherklängen im Weinberg".