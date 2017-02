Markdorf Konzert in Markdorfs St.-Nikolaus-Kirche: Aufwühlendes für vier Hände

Agata und Winfried Lichtscheidel spielen im Rahmen der Hilfe-Aktion für den Förderverein Kirchenmusik St. Nikolaus Gustav Adolf Merkels Orgelsonate in d-Moll Opus 30 in der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche.

Selbst große Berühmtheit schützt nicht vor dem Vergessenwerden. Ein Beispiel dafür ist Gustav Adolf Merkel, dessen Name heute nur wenigen Musikkennern noch etwas sagt. Dabei war der Komponist, Musikpädagoge und Hoforganist in Dresden im vorletzten Jahrhundert ein bekannter, ja ein gefeierter Tonsetzer.

Merkels Orgelsonate in d-Moll Opus 30 für vier Hände und vier Füße hebt breit und dräuend an. Mit Wucht ballen sich mächtige Klangfronten zusammen. Hier scheint Großes, hier scheint Erhabenes im Spiel. Umso stärker ist der Kontrast zum zweiten Satz, in dem eine hell irisierende Melodie dahinfließt. Hier ist, was eben noch düster grollte, nun licht und klar, von schöner Zartheit. Diese Delikatesse arbeitet das Paar an der Markdorfer Göckel-Orgel, Agata und Winfried Lichtscheidel, sauber heraus. Im dritten Satz dann werden die Wogen neuerlich aufgewühlt. Das feine Klangrieseln wechselt zu heftigem Wallen. Hier hat der Dresdner Komponist Tongemälde entworfen, ein opulentes, ein erzählendes Bild – ganz im Stil einer nach hinten schauenden Romantik.

Nach hinten geschaut hat auch Max Reger. Er betrachtete die Choralfantasie „Wie schön beleuchtet der Morgenstern“ von Dietrich Buxtehude. Und Reger passte das Barock-Werk, das Winfried Lichtscheidel gleich zu Beginn des Konzerts in der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche spielte, seiner Zeit an. Leuchtete Buxtehudes Morgenstern noch klar und hell, allenfalls von milden Dämmertönen gedämpft, so hatte das Gestirn bei Reger schon gegen finstere Phrasen anzukämpfen. Aus lindem Licht ist schroff-grelles Gleißen geworden. Und die versöhnlicher klingenden Wendungen scheinen fragwürdig. Winfried Lichtscheidel traf die notwendige Balance der Reger’schen Komposition. Die Zuversicht des Choralzitats traf er ebenso gut wie die dissonante Vehemenz der durchaus moderner gesetzten Töne.

Noch sperriger klang später die von Agata Lichtscheidel gespielte Improvisation über „Te Deum“ von Charles Tournemire. Und hatte sich das Organistenpaar sehr schön ergänzt bei den vierhändigen Stücken des Konzerts, so sollte doch dieses Solo durchaus nachhaltiger beeindrucken. Was womöglich aber auch an der Auswahl der Stücke für „Vier Hände und vier Füße“, wie es auf dem Programmblatt heißt, gelegen haben kann. Denn weder das Adagio in F-Dur für eine Flötenuhr von Ludwig van Beethoven, noch Mozarts Stück für eine mechanische Orgel zählen zu den herausragenden Werken dieser beiden Komponisten. Etwas automatenhaft Mechanisches wohnt beiden Stücken notgedrungen inne. Dennoch gelang es den beiden Lichtscheidels sehr gut, hier eine gewisse Lebendigkeit einzuhauchen.

Insofern bestätigten sie dann doch, was Pfarrer Ulrich Hund bei seiner kleinen Einführung mit Bezug auf eine Textstelle aus dem Alten Testament behauptet hatte: „Zwei sind besser alseiner.“

Zu den Personen