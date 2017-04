Markdorf Konzept "Nette Toilette" ab sofort auch in Markdorf

Gastronomen und Einzelhändler stellen ihr Kunden-WC kostenlos allen Bürgern zur Verfügung.

Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, hat dem Gemeinderat das Konzept der "Netten Toilette" vorgestellt, das es ab sofort in der Stadt gibt. Gastronomen und Einzelhändler beteiligen sich an der Aktion, die es allen Bürgern und Bürgerinnen möglich macht, in den Restaurants und Geschäften auf die Kundentoilette zu gehen – ohne etwas kaufen oder verzehren zu müssen. Damit erhöht sich in Markdorf die Zahl der öffentlich zugänglichen Toiletten von zwei (Rathaus, Bahnhof) auf 12. "Die Wirte machen sehr gerne mit und das finde ich eine tolle Sache", lobte Lucie Fieber die Beteiliung. Die Idee der "Nette Toilette" entstand 2001 in Aalen, bis heute beteiligen sich deutschlandweit rund 260 Städte. Markdorf ist die einzige Stadt im Bodenseekreis, in Überlingen sei die Aktion laut Fieber in der Diskussion gewesen, es habe aber zuwenig Beteiligte gegeben. Städte im Umkreis sind beispielsweise Weingarten, Singen, Messkirch und Radolfzell.

Ein roter Aufkleber an den Türen der teilnehmenden Unternehmen weist auf den kostenlosen WC-Service hin. "Diese sind auch mit einem QR-Code gekennzeichnet", erklärt Lucie Fieber. Per App kann man dann nachschauen, wann wo welche Toilette geöffnet ist und welche zusätzlichen Leistungen wie Wickelmöglichkeit, Behindertengerecht gegeben sind. Die Stadt unterstützt jeden der Vertragspartner mit 50 Euro brutto monatlich für anteilige Reinigungskosten sowie Toilettenpapier und Wasserverbrauch. "Damit haben wir eine hohe Flächendeckung an öffentlichen Toiletten in der Stadt", so Bürgermeister Georg Riedmann. Markdorf Marketing deckt die Lizenzkosten.

Der Gemeinderat nahm den Bericht zu Kenntnis. "Das ist eine tolle Aktion und gut für die Stadt", sagte Simon Pfluger (CDU). Erich Wild (CDU) interessierte sich dafür, wie lange die Verträge mit den Partnern des Konzeptes laufen. "Diese sind unbegrenzt. Da in naher Zukunft keine neuen öffentlichen Toiletten gebaut werden, sind wir froh, dass Gastromoie und Handel diese Funktion übernehmen", so Lucie Fieber. Auch Christiane Oßwald (UWG) gefiel das Konzept: "Gute Idee. Vielen Dank".

Bei der Aktion beteiligen sich: Restaurant Schwanenstüble, Restauration Lichtblick, Café di Coppola, Untertor, Ulmer Bäckerei, Bäckerei Hamma, Proma, Sporthaus Raither, Ristorante Lamm und Backstube Kloos.