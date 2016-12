Markdorf Komödie mit fabelhaften Akteuren

Der Dreiakter "Zwei wie Hund und Katz" begeistert das Publikum in der Leimbacher Mehrzweckhalle. Die Schauspieler des Bodensee-Medley-Chors erbringen eine Glanzleistung

Markdorf – Es war einmal in einem kleinen Dorf im badisch-schwäbischen Grenzgebiet: Johannes Restle (Andi Lang), ein Bürgermeister mit Casanova-Allüren, Erna (Claudia Berroth), des Schultes' "schlagfertige" Ehefrau, Lina (Angela Jüngel), eine geistig minderbemittelte Hausmagd, Sebastian (Christian Morlock), ein bornierter Pfarrer, Hedwig (Sabrina Bochenek), eine dienstbeflissene Pfarrhauserin, Klothilde Sonnenschein (Jenny Schmiedmeister), eine Blondine, die ihrem Namen alle Ehre macht, "Knuthchen" Sonnenschein (Ralf Amann), ein klein gehaltener Ehemann, dessen subalterner Status durch den Diminutiv noch unterstrichen wird – und zwei ganz große Haudegen vom alten Schlag. Das ist der Stoff, aus dem die Verstrickungen sind in dieser märchenhaften Komödie "Zwei wie Hund und Katz" von Bernd Gombold.

Die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde steht ins Haus, das Finanzsäckel ist leer, Pfarrer und Bürgermeister indes haben die Schnauze voll voneinander. Eine Fahne, so Feuerwehrkommandant Gustav (Jan Manuel Heß), zur Feier des Jahres muss her, während die Weihe vom Pfarrer verweigert wird, sofern der Schultes die Fahne bezahlt. Dessen grinsendes Konterfei wiederum neuerdings den Dorfbrunnen ziert und ein in Granit gehauener Stein des Anstoßes ist.

"Damit ich mit dem Bürgermeister kooperiere, müsste aus dem Brunnen schon Heilwasser fließen", bringt der Pfarrer den Stein ungewollt ins Rollen. Gesagt – getan, schmieden die beiden kaisertreuen Dragoner Wilhelm (Karl Steimle) und Karl (Paul Siebenhaller) verwegene Pläne. Der Verlauf ist ebenso absehbar, wie das Chaos programmiert. Der Schmu fliegt auf. Das Heilwasser versiegt so schnell, wie es dem Brunnen entsprungen ist.

Die Gemeinde scheint im Schuldenberg zu ertrinken. Wäre da nicht das Bürgermeistertöchterchen Bärbel (Hannah Berroth) samt ihres Freundes Michael (Sacha Bochenek), dem singenden Schwiegersohn in spe. Und dann ist da noch zu allem Übel Leo Lachmann (Daniel Keller), der diensteifrige Regierungsdirektor, der wenig zu lachen hat und dennoch am Ende moscht-seelig das Handtuch wirft.

Dass sich dieser Ort des Geschehens am Fuß des Gehrenbergs befindet, ist kein Zufall, wenngleich nicht im Original vorgesehen. Umso trefflicher von den beiden Regisseuren Andi Lang und Sacha Bochenek auf das Markdorfer Stadtjubiläum umgemünzt und mit zahlreichen Pointen entsprechend in Szene gesetzt.

"Bei der Generalprobe hat's an manchen Stellen noch ziemlich gehakt", sagt am Ende einer grandiosen Vorstellung Ralf Amann, sichtlich erleichtert und zurecht bollestolz auf diesen Auftritt der Theatergruppe des Bodensee-Medley-Chors. Ein weiter Weg und viel Mühe sei es aber bis dahin gewesen. Jedoch, die Mühe hat sich gelohnt. Denn man könnte fast behaupten, sie werden jedes Jahr noch besser, die Leimbacher Laienschauspieler.

Dass laut Ralf Amann die Stimmung gegen Ende der Proben nachließ, davon war am Dienstagabend zur Premiere rein gar nichts mehr zu spüren. War sie denn jemals weg, diese bombastische Stimmung? Besser, heller, bunter, lustiger denn je seien nur einige wenige Wie-Wörter, die dank elf brillanter Schauspieler und zweier echter Haudegen durch nahezu perfektes "Method Acting" diesen regelrechten Parforceritt durch eine kleine Gemeinde irgendwo am Gehrenberg zur wahren Schlachtenkavallerie zwischen Don Camillo und Peppone werden ließen und dieser alten Geschichte neues Leben einhauchten.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie nicht mehr "Zwei wie Hund und Katz", sondern ein Herz und eine Seele.

Letzte Vorstellung

Das Stück "Zwei wie Hund und Katz" der Schauspielgruppe des Bodensee-Medley-Chors, ein Dreiakter, ist heute Abend zum letzten Mal in Leimbach in der Mehrzweckhalle zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. (hst)