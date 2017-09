Markdorf Kommunalpolitische Sommergespräche: Erst Umgehung, dann Verkehrskonzept

Susanne Deiters Wälischmiller (Umweltgruppe) und Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) sprechen in dieser Folge unserer kommunalpolitischen Sommergespräche vor allem über das Thema Verkehr. Aber auch die Markdorfer Grundschulen sind Thema.

Frau Deiters Wälischmiller, Herr Bitzenhofer, das Thema unseres kommunalpolitischen Sommergesprächs ist natürlich die Stadtentwicklung im weiteren Sinne. Im Blick soll aber vor allem der Verkehr liegen. Wie sehen sie da die Zukunft in Markdorf?

DeitersWälischmiller: Zunächst müssen wir schauen, dass wir unsere Verkehrssituation hier in Markdorf grundlegend verbessern.

Ja, aber wie?

DeitersWälischmiller: Indem wir zum Beispiel das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs deutlich attraktiver machen. Im Moment haben wir eine überaus unbefriedigende Situation. Will ich etwa am Sonntag mit dem Bus nach Meersburg fahren, dann geht das nur über Friedrichshafen und ist sehr zeitaufwendig. Eine andere Sache ist die Bahn. Da ist eine dichtere Taktstruktur nötig. Auch für Radfahrer muss die Situation deutlich besser werden .

Bitzenhofer: Beim Stichwort Verkehr denke ich ja nicht in erster Linien an den ÖPNV, sondern da habe ich primär mal den fließenden und den ruhenden Verkehr in unserer Stadt im Blick. Gerade beim fließenden Verkehr sehe ich einige sehr unangenehme Begleiterscheinungen. Exemplarisch nenne ich nur die Zäsur durch die B 33, Staus, Emissionen und Tempo 30.

Tempo 30?

Bitzenhofer: Spätestens seit dem Diesel-Skandal sollte diesbezüglich doch jeder bei den vorgegaukelten Abgasmessungen und -werten hellhörig sein. Da wird von Ideal-Messungen ausgegangen, die mit der Realität wenig zu tun haben. Und bei Tempo 30 und Staus heißt das, dass ich länger auf der Strecke bin, einen größeren zeitlichen Aufenthalt habe, deshalb auch mehr schädliche Abgase die Anwohner belasten.

DeitersWälischmiller: Eine Studie des Bundesumweltamtes sagt da Anderes.

Bitzenhofer: Ja, weil sie auch wieder von idealen Situationen ausgeht – nämlich von stetigem Verkehr. Aber wann haben wir den schon in der Realität? Tatsächlich zeigen doch alle Feldversuche, dass die Belastungen größer sind.

DeitersWälischmiller: Und doch höre ich Stimmen aus der Bevölkerung, von Anwohnern der Ravensburger Straße, die von einer spürbaren Lärm-Reduktion sprechen, seitdem wir dort Tempo 30 haben.

Bitzenhofer: Ich bekomme Anderes mit. Ich kenne Leute, die mindestens einmal am Tag aus ihrer Wohnung gehen müssen, weil es ihnen einfach zu laut ist an dieser "lärmberuhigten" Bundesstraße. Aus meiner Sicht wird es endlich Zeit, den Verkehr auf eine Umfahrung zu bringen. Schauen sie doch zum Beispiel mal nach Langenargen, Isny und so weiter. Dort bleibt der Durchgangsverkehr draußen und es besteht Raum für die Entwicklung der Innenstädte. Alles was wir hier jetzt tun, ähnelt einem Flickwerk. Nebenbei! Auch das innerstädtische Verkehrskonzept könnte schon lange da sein. Aber wir brauchen ja für alle einen externen Gutachter und externe Planer. Als ob wir nicht selbst aus Jahrzehnte langer Erfahrung diese Dinge auch selber bewerkstelligen könnten. Wir haben zwei große Zäsuren in der Stadt: die Bundesstraße und auch die Stadtgrabenstraße. Und diese gilt es schnellstens zu entschärfen.

Und wann kommt die Umfahrung?

Bitzenhofer: Spatenstich 2019 – das hoffe ich wenigstens.

DeitersWälischmiller: Ich bin in puncto Umgehungsstraße anderer Meinung. Für mich stellt die Umgehungsstraße kein Allheilmittel dar. Als Bürgermeister Bernd Gerber die forciert hat, hieß es, sie mache nur Sinn, wenn sie an die Umfahrung Bermatingen-Neufrach und Kluftern anschließt. Inzwischen ist von Bermatingen-Neufrach keine Rede mehr und Kluftern ist aufgegeben. Wir bräuchten auch ein Mediationsverfahren, in dem mit aktuellen Zahlen klar dargelegt wird, was uns erwartet und was eine Umfahrung wirklich bringt. Aus meiner Sicht ist eine größere Straßendichte einfach nicht die Lösung. Das mag jetzt etwas abgenutzt klingen. Aber nach wie vor halte ich den Ausbau für sinnvoller als den Neubau.

Bevor wir zum ruhenden Verkehr kommen, noch eine Frage zum Bürgerbus. Was halten sie von dem Konzept, das "Bürger für Bürger" vorschlagen?

Bitzenhofer: Nach den bisherigen Informationen relativ wenig. Vormittags von 9 bis 12, am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr und das auch nur an fünf Tagen in der Woche. Außerdem ist ein "Rundumverkehr" angedacht. Das bedeutet, dass je nachdem, wo ich zusteige, ich unter Umständen eine Dreiviertelstunde unterwegs bin, bevor ich ankomme an meinem Ziel. Unser Anruf-Sammel-Taxi halte ich da für die bessere Alternative. Das Angebot besteht von 8 bis 24 Uhr – und ich kann an jedem gewünschten Zielort aussteigen. Der Preis ist moderat, 2,50 Euro. Vielleicht kann man das Angebot ja noch diesbezüglich ausbauen, indem das Einsteigen nicht unbedingt nur an den Haltestellen möglich ist.

DeitersWälischmiller: Mir gefällt nicht, dass die Fahrer auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Wir brauchen Zuverlässigkeit. Außerdem sähe ich lieber professionelle Fahrer, nicht Freiwillige. Überhaupt glaube ich, dass wir weitaus besser bei einem Unternehmen aufgehoben wären. Wir von der Umweltgruppe Markdorf haben uns vor Kurzem die Situation in Götzis im Rheintal angeschaut. Die Stadt hat Verträge mit mehreren Busunternehmen abgeschlossen, die Bus und Fahrer stellen für 450 000 Euro im Jahr, einem Bruchteil von dem, was für den Straßenbau ausgegeben wird. Das Angebot ist mit verschiedenen Linien sehr attraktiv.

Zum ruhenden Verkehr – was schwebt ihnen da vor?

DeitersWälischmiller: Mir scheint eine "blaue Zone" als schnelle Lösung sinnvoll. Da sind wir von der Umweltgruppe schon seit Jahren dran. Gut wäre sie in den Bereichen Rathaus, Stadthalle, Hauptstraße. Das böte endlich die Chance auf mehr freie Parkplätze. In jedem Falle wäre es ein Schritt in die richtige Richtung.

Bitzenhofer: Im Augenblick leiden doch vor allem die Ortsunkundigen an der Situation. 40 bis 50 Prozent unser Kunden kommen aus dem Umland. Und gerade diese müssen nicht erst nach einem Suchspiel einen Parkplatz finden dürfen. Von daher sind wir sehr gespannt auf das neue Verkehrskonzept, das im Herbst im Gemeinderat vorgestellt werden soll.

DeitersWälischmiller: Bisher wurden uns nur Zahlen präsentiert. Wie übrigens schon öfter. Es werden neue Tiefgaragenplätze geplant – und gebaut. Jedes Mal heißt es, die Situation würde sich jetzt nachhaltig verbessern. Verbessert hat sie sich bisher aber noch nicht. Dafür wurde aber stets sehr viel Geld ausgegeben. Immerhin: Unterdessen ist ja ein Parkhaus an der Eisenbahnstraße im Gespräch. Das könnte etwas Abhilfe schaffen.

Bitzenhofer: Ja, es wird von der Möglichkeit eines Parkhauses gesprochen. Zumindest könnte aufgrund des neuen Bebauungsplanes eines gebaut werden.

Zu den Personen

Susanne Deiters Wälischmiller:Susanne Deiters Wälischmiller wurde in Gelsenkirchen geboren. Die studierte Betriebswirtin ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie engagiert sich in der Gruppe "Club Soroptimist International Ravensburg-Weingarten" für mehr Bildung, Rechte und die wirtschaftliche Besserstellung von Frauen. Dem Gemeinderat gehört sie seit 1999 an.

Dietmar Bitzenhofer: Der gebürtige Markdorfer hat Sport und Geografie auf Lehramt für Gymnasien studiert, außerdem Betriebswirtschaftslehre. Er gehört seit 1999 Jahren dem Markdorfer Gemeinderat an. Der 64-Jährige führt gemeinsam mit seiner Ehefrau Lisa Bitzenhofer ein Bekleidungsgeschäft. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. (büj)

Grundschulen als "Großbaustellen"

Susanne Deiters Wälischmiller und Dietmar Bitzenhofer über Umbau- und Erweiterungspläne für die Markdorfer Grundschulen.

Sowohl für Susanne Deiters Wälischmiller als auch für Dietmar Bitzenhofer, die Fraktionsvorsitzenden der Umweltgruppe beziehungsweise der Freien Wähler im Gemeinderat, gehört der Ausbau der beiden Markdorfer Grundschulen zu den "Großbaustellen" der Stadt – neben der Gestaltung des Rathausareals, dem Umzug der Verwaltung ins Bischofsschloss. Für beide steht außer Frage, dass die Markdorfer Jakob-Gretser-Grundschule eine neue Turnhalle braucht.

Wenig erfreut ist Susanne Deiters Wälischmiller über die Abrisspläne in Leimbach. Nach nur 25 Jahren sei das aus ihrer Sicht nicht angebracht. Obendrein verschlinge der Bau einer Schule sehr viel Energie. Mit Blick auf die möglichen Veränderungen in der Justus-von-Liebig-Schule und der Pestalozzi-Schulein der Pestalozzistraße, die vom Kreis getragen wird, und der dort möglichen Nutzung hält Deiters Wälischmiller das Thema Schule noch nicht für entscheidungsreif. Wenn neue Gebäude entstehen, sollten die aus ihrer Sicht modularen Charakter besitzen – sodass sie nötigenfalls noch erweitert werden können.

Dietmar Bitzenhofer zeigt ein gewisses Verständnis für die Bautätigkeit in der Vergangenheit. Der aktuelle Gemeinderat und dessen Vorgänger hätten stets nur den prognostizierten Schülerzahlen entsprechend gebaut. Und Klassen auf Vorrat zu errichten, das werde auch nicht vom Land bezuschusst. Dass sich die Stadt mit den rund 50 Millionen Euro, die etwa die Schulen, der Rathausumzug ins Bischofsschloss, die Umgehungsstraße kosten, überfordert, fürchtet Bitzenhofer jedoch nicht – bei entsprechender Haushaltsdisziplin. Niedrige Zinsen, hohe Steuereinnamen und Fördergelder lassen die Ausgaben tragbar erscheinen. Er sieht nicht die Gefahr, dass die kommenden Generationen allzu stark belastet werden. (büj)