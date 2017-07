Klufterner Brille

Die Pläne zu möglichen Alternativen für eine Ortsumfahrung Kluftern haben einen schwerwiegenden Makel: Sie gehen alle zu Lasten des Markdorfer Ortsteils Riedheim. Dort stehen die Bürger nun auf – zu Recht. Die Planer wären gut beraten, das Paket noch einmal aufzuschnüren, meint SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp

Der Ärger der Riedheimer ist verständlich: Da plant eine Dutzende Fachleute umfassende Mediationsgruppe über zwei Jahre hinweg eine Palette von Szenarien zur Verkehrsentlastung der Klufterner Bürger und heraus kommt eine Planung, die Varianten aufzeigt, die Kluftern entlasten würden, die aber nahezu allesamt stattdessen Riedheim belasten würden. Das Prinzip ist einfach, aber leider unprofessionell: Die Verkehrsbelastung wird nicht aufgehoben, sondern schlicht in eine benachbarte Raumschaft verschoben.

Dagegen laufen die Riedheimer, die bis vor vier Wochen noch nichts über die Pläne wussten, nun zurecht Sturm. Und das können auch Pro Kluftern und die Klufterner Bürger nicht wollen – und auch nicht die Planer: Dass statt ihrer die Bürger eines Nachbarortes unter Lärm und Verkehr leiden müssen. Doch gibt es noch einen Ausweg?

Die Situation ist verfahren. Denn die Pläne sind schon sehr weit gediehen. Eigentlich, so wurde es am 13. Oktober in Kluftern betont, gehe es nur noch um die Auswahl der Favoritenvariante unter den sechs vorgestellten. Damit hätte Riedheim aber verloren, nachdem jetzt schon sicher ist, dass die bahnparallele Variante A1 nicht gewählt werden wird. So aber wird es keinen Verkehrsfrieden in der Region geben. Im Gegenteil. Die Planer wären also gut beraten, das Paket nochmals aufzuschnüren.