Markdorf Kleines Bio-Öle-Paradies im Knusperhäusle

Einst war das Knusperhäusle als Naturkostladen ein Geheimtipp. Diese Zeit ist schon längst vorbei. Zwischenzeitlich nehmen die Kunden auch gerne lange Anfahrtswege auf sich und schätzen neben der großen Produktauswahl auch die hohe Fachkompetenz von Inhaber Thomas Waldraff und seinem Team.

Viele sind Stammkunden. Waldraff kennt sie nicht nur beim Namen, sondern weiß auch von deren Vorlieben. Wer das Knusperhäusle in der Marktstraße betritt, findet ständig wechselnde Angebote. Diese bringt Thomas Waldraff den Interessenten nicht nur mit einer Beratung näher, sondern auch mit Kostproben. "Eigentlich gibt es fast nichts, was bei mir nicht auch probiert werden darf, bevor man es kauft", erklärt Waldraff wie selbstverständlich.

Das Knusperhäusle bietet ein hochwertiges Sortimente feiner Pflanzenöle, Ölspezialitäten und Pflanzenfetten. Alle Öle und Fette stammen aus traditionellen Anbaugebieten sowie aus kontrollierten biologischem Anbau. Sie werden schonend und werterhaltend hergestellt. Rund 70 verschiedene Bio-Öle finden sich in den Regalen wieder. Dabei haben die Kunden die Auswahl aus Olivenölen aus Spanien, Griechenland, Italien oder Tunesien. Andere Ölsorten sind: Wok-Öl, Kürbiskernöl, Sesamöl, Hanföl, Leinöl oder Citrolive – und dies ist nur ein kleiner Auszug aus der Öle-Vielfalt des Naturkostfachgeschäftes.

Besonders gefragt ist auch die Käsetheke. Dort kann Waldraff beinahe zu jedem Produkt die Herkunft, die Machart sowie die besonderen Eigenschaften des Käses nennen.

Auf zehn Quadratmeter findet sich der Frischetresor: Obst, Gemüse und Salate werden dort bei 18 Grad und erhöhter Luftfeuchtigkeit gelagert. Auf insgesamt 280 Quadratmeter finden die Kunden nur Natur- und Bioprodukte, hinter denen Thomas Waldraff voll und ganz steht. Die Kunden fragen dem Inhaber oft Löcher in den Bauch und das gefällt ihm. "Ich genieße diesen Kundenkontakt und es freut mich, mit welchem Interesse unsere Kunden die Produkte hinterfragen", erklärt Thomas Waldraff, der mit seinem Geschäft nach eigenen Aussagen den Traumberuf gefunden hat.



Rückblick

1994 übernahm der gelernte Koch Thomas Waldraff von Horst Müller und Michael Beer den Naturkostladen in der Obertorstraße. Durch die hohe Nachfrage erfolgte im September 2012 der Umzug in die Marktstraße in das große Knusperhäusle.