Markdorf Klavierabend mit Pianist Jürgen Jakob

Der Verein "Klangwelt Rittersaal" veranstaltet am 7. Mai ein Konzert mit Stücken aus den USA im Bischofsschloss in Markdorf.

Markdorf – Einen Klavierabend mit Weitsicht kündigt die "Klangwelt Rittersaal" an. Wobei sich der Fernblick schon aus der Lokalität ergibt – im obersten Stockwerk des hoch aufragenden Turms von Markdorfs Bischofsschloss, der ehemaligen Residenz Konstanzer Fürstbischöfe. Außer der schönen Aussicht, außer dem Blick auf und über den Bodensee laden die Programmmacher des so regen Vereins zur Pflege kammermusikalischer Musik ein, über den Teich zu schauen, den großen, den Atlantik. Denn beim nächsten Konzert, einem Klavierabend mit Jürgen Jakob, werden dem Publikum im Rittersaal gleich zwei Kompositionen aus der Neuen Welt geboten.

Neben George Gershwins "Rhapsody in Blue" wird Jakob auch die "Klaviersonate Opus 26 von Samuel Barber spielen. "Keine ganz einfache Musik, angesiedelt irgendwo zwischen Strawinsky und Prokofjew", wie der hochgelobte und mit zahlreichen Preisen geehrte Pianist aus der Bodenseeregion erläutert. Ein schwierigeres Stück jedoch könne jeder Klavierabend verkraften, zeigt sich Jürgen Jakob überzeugt. Es müsse durchaus nicht alles unbedingt eingängig sein, erklärt er. Mit Beethovens "Waldsteinsonate" und dem schon weniger geläufigen "Vallée d'Obermann" von Franz Liszt sorgt der Pianist beim Konzert in Markdorf im Übrigen für stattliche Gegengewichte.

Armin Bischofberger freut sich auf die beiden Stücke aus den USA. Für ihn finde damit im Rittersaal eine Begegnung statt – zwischen Neuer und Alter Welt. "Wir hier in Markdorf nehmen zwar nicht Teil am Bodenseefestival, aber wir bieten mit unserem Jürgen-Jakob-Konzert eine schöne Ergänzung zum diesjährigen Festivalmotto", so der Vorsitzende der "Klangwelt Rittersaal". Das nämlich lautet: "Variations on America". Für Jakob lag der Griff zu Barber und Gershwin für seinen Markdorfer Auftritt schon insofern nahe, als er selber zu den Teilnehmern des Bodenseefestivals zählt.

Christian Ringendahl, der Programmleiter der "Klangwelt Rittersaal", kündigte an, dass außer den letzten beiden Kammerkonzerten im Turm des Bischofsschlosses am 1. Oktober und am 26. November auch schon das komplette Konzertjahr 2018 gesichert stattfinden werde. Zumal der Rittersaal auch weiterhin offenstehe.

Das Konzert mit Jürgen Jakob beginnt am Sonntag, 7. Mai, um 18 Uhr. Einlass und Abendkasse ab 17 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Wälischmiller, Markdorf.