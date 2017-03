Markdorf Klaus Wosnitzkas Mansour-Projekt

Der Organisator des Islamismus-Vortrages in Markdorf am 10. März im Gespräch über seine Motivation, über Ziele und Beweggründe

Die Terror-Anschläge in Paris im November 2015 haben bei Klaus Wosnitzka den Stein ins Rollen gebracht. Wie viele andere, so erkannte auch der Markdorfer, der selbst ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert ist, dass die Gefahren des Islamismus nicht mehr nur eine abstrakte Realität waren, die sich irgendwo im Nahen Osten abspielt, sondern dass sie spätestens an jenem Herbstabend mitten in Europa angekommen waren. Paris, im Frühjahr 2016 dann Brüssel, seither immer wieder auch Anschläge in Deutschland. Das zeigt: Islamistischer Extremismus ist inzwischen auch ein hierzulande ernstzunehmendes Problem. Wie der Zufall so spielt, Ende 2015 hörte Wosnitzka im Deutschlandfunk einen Beitrag über den Berliner Islamismus-Experten Ahmad Mansour und dessen Buch "Generation Allah".

Für ihn sei das die Initialzündung gewesen, sagt Wosnitzka. Vor allem Mansours am Ende seines Buches aufgeführten zehn konkrete Vorschläge, wie man dem Islamismus und seiner Verführung gerade auch Jugendlicher entgegenwirken könnte, hatten es dem Markdorfer angetan. Denn: "Wir sind ja eigentlich machtlos gegenüber Terrorismus und Salafismus", sagt Wosnitzka. Hier aber zeige jemand tatsächlich konkrete Lösungswege auf.

Wie komme ich an Ahmad Mansour ran? Diese Frage stellte sich der Ingenieur im Ruhestand. Die Antwort: Sehr schwierig. Zunächst versuchte er es per E-Mail, erfolglos. Dann wandte er sich an Hayat, eine Beratungsstelle für Deradikalisierung in Berlin, für die Mansour ebenfalls tätig ist und plötzlich klappte der Kontakt. Er habe dann die Nachricht von Mansour bekommen, er sage gerne zu. "Der Bodensee sei zwar nicht gerade um die Ecke, dafür aber sehr schön", lacht Wosnitzka. Schwierig gestaltete sich auch die Terminfindung, schlicht weil der 40-jährige Psychologe und Buchautor extrem ausgebucht ist.

Doch auch das ergab sich schließlich, wenn auch zu einem deutlich späteren Zeitpunkt als ursprünglich vorgesehen. Nun steht der kommende Freitag, 10. März, im Theatersaal des Bildungszentrums. Bis dahin galt es für Wosnitzka allerdings noch zahlreiche organisatorische Fäden zu knüpfen: Wie lassen sich Honorar, Reisekosten und all die Kosten – Security, Technik etcetera – rund um die Veranstaltung aufbringen? Die Sponsoren- und Unterstützersuche stand für Wosnitzka daher in den vergangenen Monaten im Vordergrund. Rasch bekam er die Zusage von Landrat Lothar Wölfle und von Bürgermeister Georg Riedmann für Zuschüsse. Weitere Unterstützung sagten die Umweltgruppe Markdorf und die Buchhandlung Wälischmiller zu.

Und auch der SÜDKURIER Markdorf ist gerne mit dabei: Die Tageszeitung ist Medienpartner, sorgt für redaktionelle Präsenz und unterstützt den Vortrag ebenfalls finanziell – weil die Redaktion der Ansicht ist, dass dies eine wichtige Veranstaltung auch für Markdorf und die Bürger ist, weil sie zur Aufklärung, Information und Lösungsfindung bei einem drängenden politischen Thema beiträgt, das auch im Lokalen relevant ist.

Bis heute hat Wosnitzka mit Mansour noch nicht persönlich gesprochen: Der Kontakt läuft über E-Mail und einen Anruf auf seiner Mailbox. Dann leitet Mansour wiederum das seinige in die Wege. Wosnitzka selbst verbindet ein klares Ziel mit dem Vortrag: "Ich möchte nicht mehr machtlos sein", sagt er.

