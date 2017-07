Markdorf "Klasse!"-Projekt zeigt, wie Nachrichten in die Zeitung kommen

Viertklässler der Jakob-Gretser-Schule haben zwei Wochen lang täglich die Zeitung gelesen und wissen nach einem Ortsbesuch aus der Lokalredaktion Markdorf auch, wie der SÜDKURIER entsteht. Anschließend durften sie selbst einen Artikel schreiben – und haben gemerkt, dass das gar nicht so leicht ist.

Zwei Wochen lang lesen sie täglich die Zeitung, jetzt haben Viertklässler der Jakob-Gretser-Grundschule in Markdorf auch ganz praktisch erfahren, wie eine Zeitung entsteht. Am Dienstag hat etwa die Klasse 4d Besuch bekommen. Das schreiben die Schüler in ihrem Artikel über die zweite Stunde. Die Markdorfer Lokalredaktion des SÜDKURIER schickt regelmäßig Reporter in die Schule, damit die über ihre Arbeit als Journalisten berichten. Denn Zeitung ist bereits in der Grundschule ein Thema des Deutschunterrichts. Viertklässler wie etwa die Schüler der 4d an der Jakob-Gretser-Grundschule lernen, was eine Nachricht ist und kennen den Unterschied zum Kommentar. Außer den gängigen Textformen wie Interview, Glossen oder Info-Kästen, erfahren die Schüler auch Einiges über die Ressorts einer Zeitung. Das haben sie aber teils schon gelesen, denn der SÜDKURIER liefert allen Klassen, die an seinem "Klasse!"-Projekt teilnehmen, 14 Tage lang für jeden Schüler ein Zeitungsexemplar ins Klassenzimmer.

In der Jakob-Gretser Grundschule waren es in diesem Halbjahr drei vierte Klassen, die das SÜDKURIER-Angebot genutzt haben. In zweien davon unterrichtete Franziska Mohr. Wie die Grundschullehrerin erklärt, gibt es aus ihrer Sicht neben der Beschäftigung mit den Textformen noch einen weiteren Gesichtspunkt, weshalb sie sich in ihrem Unterricht gerne mit Zeitungen befasst. "Für mich ist das ein Teil der Medienerziehung", erklärt sie. Nur wer weiß, wie Nachrichten gemacht werden, könne sie vollständig einordnen.

Und selbst wenn der kritische Blick auf die Medien und deren Gesetze erst in höheren Klassenstufen geübt wird, so vermittelt die Erstberührung in der Grundschule mit dem Zeitungs-Alltag doch schon vorläufige Anhaltspunkte. Da fragt Schülerin Linea dann zum Beispiel "woher die Zeitung denn überhaupt ihre Informationen hat?" Oder Maria will wissen, wann am Abend der Andruck beginnt? Womit die Themen Zeitdruck und Recherchezeit bereits beide im Raum stehen.

Vieles wissen die Kinder bereits. Lehrerin Mohr hat erklärt, welche wichtigen Fragen jeder Artikel beantworten sollte. Jene W-Fragen nach dem Wer, nach dem Wann und Wo und nach dem Was und Warum. Sowohl die 4d wie auch die 4c der Jakob-Gretser-Grundschule wissen, was Korrespondenten sind, die von anderen Orten berichten, und welche Aufgaben die großen Nachrichten-Agenturen für die tägliche Zeitungsarbeit erfüllen. Wie hoch aber der Stapel ist, aus dem die Redakteure etwa des Politik-Ressorts, Tag für Tag ihre Meldungen auswählen, das schildert ihnen der Besucher aus der Zeitungsredaktion. Und der Reporter kann auch die vielen anderen Fragen der Schüler zu seinem beruflichen Alltag beantworten. Ob er zum Beispiel schon einmal eine Geschichte über Tiere gemacht habe. Oder was bisher seine spannendste Geschichte gewesen ist? So viel sei verraten: Es ging um die Mafia und einen Prozess, der mehrere Monate andauerte.

Spannender Deutschunterricht

Markdorf – Am Dienstag hat die Klasse 4d der Grundschule Markdorf Besuch von Jörg Büsche vom SÜDKURIER bekommen. Er ist Reporter und arbeitet in der Lokalredaktion Markdorf. Im Deutschunterricht der vierten Klassen wird das Thema "Alles rund um die Zeitung" behandelt. Die Kinder haben ihm Fragen gestellt und interessante Antworten bekommen. So hat Tronja Kiefer zum Beispiel gefragt, ob der Reporter schon Artikel über Tiere verfasst hat. Journalist Jörg Büsche hat dies bejaht und von Besuchen beim Therapie-Reiten berichtet. Am Ende der Stunde haben die Schüler wertvolle Tipps zum Verfassen eines eigenen Artikels bekommen und durften es selbst versuchen. Die Klasse hat festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, einen wirklich guten Artikel zu schreiben. Trotzdem hatten die Vierer zwei abwechslungsreiche Deutschstunden. (Klasse 4d der Jakob-Gretser-Grundschule)

Reporter statt Schüler gefragt

Markdorf – Am Montag hat sich das Klassenzimmer der 4c in eine Zeitungsredaktion verwandelt. Jörg Büsche, Reporter beim SÜDKURIER in Markdorf, hat die Jakob-Gretser-Schule in Markdorf besucht. Im Moment beschäftigen sich alle vierten Klassen im Deutschunterricht mit dem Thema "Zeitung".

Zu Beginn haben die Schüler dem Reporter verschiedene Fragen gestellt, die sie sich bereits im Vorfeld zu Hause überlegt hatten. Melvin zum Beispiel wollte wissen, wie viele Zeitungen pro Jahr verkauft werden.

Außerdem hat Jörg Büsche der Klasse verraten, dass es insgesamt rund 700 Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen beim SÜDKURIER gibt. Am Schluss der Deutschstunde haben die Schüler mit der Hilfe und Tipps des Reporters einen eigenen Zeitungsartikel geschrieben. (Klasse 4c der Jakob-Gretser-Grundschule)