Markdorf Kirchenchor studiert mit Saul etwas Königliches zum Stadtjubiläum

Der Markdorfer Kirchenchor studiert derzeit den "Saul" von Georg Friedrich Händel, um das Stück am 15. Oktober mit fünf Solisten zeigen zu können. Allesamt sind sie sich sicher: Das Stück ist der 1200-Jahr-Jubiläumsfeier durchaus angemessen.

Markdorf (büj) In Markdorf ist derzeit viel von Kaisern und Königen Rede. Schließlich war es eine kaiserliche Urkunde, in der vor 1200 Jahren der Name Markdorf erstmals schriftlich auftaucht. Die Markdorfer feiern dieses Jubiläum bereits seit Jahresbeginn. Das ist für den Kirchenchor ein guter Grund, sich ebenfalls bei den Feierlichkeiten einzubringen. Seine Sänger führen am 15. Oktober Oratorium auf – den Saul von Georg Friedrich Händel. Der ursprünglich aus Halle stammende und dann nach England übergesiedelte Komponist hat den alttestamentarischen Stoff vom machtbesessenen König der Juden 1738 für sein Londoner Publikum musikalisch eingerichtet – für ein Publikum, das einerseits biblische Themen schätzte und andererseits versessen war auf Chorgesang.

Tania Mutschler schwärmt von den Chor-Partien im Saul. Die Vorsitzende des Kirchenchors singt selbst mit und findet: "Es ist eine großartige Musik." Freilich stelle der "Saul" auch eine gewaltige Herausforderung dar. "Darum sind wir froh, uns nun ganz auf den Saul konzentrieren zu können." Die liturgischen Verpflichtungen des Kirchenchors in der St. Nikolaus-Kirche banden Kräfte, das gilt insbesondere für Schuberts "Missa in B" an Ostern sowie zuletzt für die "Messe Solenelle" von Louis Vierne am Pfingstsonntag. In den Wochen bis zum 15. Oktober, dem Aufführungstermin des Saul-Oratoriums, könne sich der Chor indes ganz auf die Händel-Komposition konzentrieren.

Daniela Weiss, gleichfalls Sängerin im Kirchenchor, ist nicht minder begeistert. "Es ist ein wirklich großes, ein sehr kraftvolles, auch sehr feierliches Werk", sagt sie. Dem besonderen Anlass einer 1200-Jahres-Jubiläumsfeier sei es durchaus angemessen. Dies Urteil teilt auch Kirchenmusiker Christian Ringendahl, Dirigent des Chors. Er schätzt darüber hinaus die lyrischen Passagen des Oratoriums. Und er freut sich, dass er fünf versierte Solisten für die Markdorfer Saul-Aufführung gewinnen konnte.

G. F. Händels "Saul" wird am 15. Oktober um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus aufgeführt. Christian Ringendahl leitet den Kirchenchor und ein Projektorchester.