Markdorf Kirchenchor Bergheim feiert 40 Jahre Chorverbund

Der Kirchenchor Bergheim beschenkt am morgigen Sonntag nicht nur die Gottesdienstbesucher, sondern auch sich selbst. "Wir bereiten auch uns damit eine Freude", erklärt Karl-Heinz Kreidler, der Vorsitzende des Kirchenchors. Womit? Mit Mozarts "Missa brevis" in G und "Sancta Maria, Mater Dei". Beide Werke wird der Chor in der Bergheimer Kirche St. Jodokus singen.

Der Kirchenchor Bergheim hat allen Grund zu feiern. Schließlich ist es nun 40 Jahre her, dass sich der Bergheimer Kirchenchor und der Kirchenchor von Hepbach zusammengeschlossen haben. In Zeiten, da geistliche Musik allgemein einen recht schweren Stand hat, konnten sich der gemischte Verbundchor somit ein recht stabiles Fundament geben. Aktuell singen 33 Sänger mit. Was für zwei Teilorte mit überschaubarer Größe doch eine stattliche Zahl ist. Allerdings kommen keineswegs alle Chormitglieder aus Hepbach oder Bergheim. Der Einzugsbereich reicht inzwischen von Bermatingen bis nach Immenstaad.

Mit gewissem Stolz schildert Karl-Heinz Kreidler, woran es liegt, dass der Bergheimer Kirchenchor derart attraktiv ist: "Mit unserer Dirigentin Simone Müller haben wir eine Spitzen-Chorleiterin." Sie sei ein ausgesprochener Glücksfall, zumal sie für ein offenes Repertoire sorgt. Die ausgebildete Organistin kapriziere sich durchaus nicht allein auf die gängige Literatur. Vielmehr gebe es da eine große Aufgeschlossenheit, ja Frische. Überdies "singen wir ja auch zu weltlichen Anlässen – also nicht nur Kirchenmusik", erklärt Kreidler.

Kreidler erinnert sich an jene Phase des Umbruchs, als Hepbach keine eigene Pfarrstelle mehr war. Das war 1976. Ein Jahr später kam es zur gemeinsamen Generalversammlung der im Cäcilien-Verein organisierten Chöre von Hepbach und Bergheim. Ein Jahrzehnt lang wurden an den kirchlichen Hochfesten stets sowohl in Bergheim als auch in der Hepbacher St.-Sigismund-Kirche gesungen. Seit 2007 findet die liturgische Begleitung nur noch im Wechsel statt. "Wobei wir sehr auf Ausgeglichenheit achten", betont Kreidler. Dass am Sonntag Mozarts "Missa brevis" erklingt, ist kein Zufall: Mozarts Komposition war das erste von den beiden Chören gemeinsam einstudierte Werk.

Der Gottesdienst in St. Jodokus beginnt am Sonntag, 23. Juli, 10 Uhr.