vor 59 Minuten Helga Stützenberger Markdorf Kinderball Markdorf: Zu zweit sorgen sie für den doppelten Spaß

Farbenprächtig, laut und lustig, so moderierte Nicola Benz einmal mehr den Kinderball in der Markdorfer Stadthalle an. Das letzte Mal wohlgemerkt, wie sie ein klein bisschen wehmütig bekundete.

