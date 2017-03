Markdorf Kinder bringen Spende in Markdorfer Tafel-Laden

Kinder bringen Spende in Markdorfer Tafel-Laden

Die Kinder der Grundschule Leimbach haben den Erlös aus der gemeinsamen St.-Martins-Feier mit den Kindergärten Leimbach und Hepbach an die Markdorfer Tafel gespendet.

Alessia und Laurens, beide neun Jahre alt und Schulsprecher der Leimbacher Grundschule, haben 578 Euro im Markdorfer Tafel-Laden vorbei gebracht – dies mit Grundschul-Rektorin Julie Adam und Ute Glocker, eine der Elternbeirätinnen (oben von links).



Günther Wieth, der Vorsitzende der die Tafel tragenden Zukunftswerkstatt, freut sich sehr über das Geld. Es sind die Einnahmen von der gemeinsamen St.-Martins-Feier Leimbacher Grundschule sowie der Kindergärten Leimbach und Hepbach. Erzielt wurden sie beim Getränkeverkauf, außerdem am Stand mit den Martins-Gänsen aus Teig. Wofür die Tafel das Geld verwenden wird, werden die Schüler noch bestimmen. Entweder fließt die Spende in Schüler-Projekte – die Tafel lädt bedürftige Kinder zu Exkursionen im Bereich Naturwissenschaft, Umwelt und IT ein – oder es werden Mensa-Essen für Schüler bezahlt. Möglich ist aber auch, dass die Spende im allgemeinen Tafel-Etat aufgeht, aus dem weit über 300 Kinder unterstützt werden.