Kendrion Markdorf rüstet sich für eine dieselärmere Zukunft

Der Markdorfer Nutzfahrzeug-Zulieferer richtet seinen Fokus verstärkt auf die E-Mobilität und den Zukunftstrend des autonomen Fahrens. Über den dafür nötigen Wandel im Unternehmen und die damit verbundenen Herausforderungen spricht Manfred Schlett, der seit dem 1. Januar neuer Geschäftsführer am Standort ist.

Markdorf – Frischer Wind bei Kendrion Markdorf: Mit Manfred Schlett hat der Markdorfer Standort des niederländischen Konzerns Kendrion NV seit dem 1. Januar einen neuen Geschäftsführer. Und der hat sich ehrgeizige Ziele für den Nutzfahrzeugzulieferer vorgenommen. Den Standort in der Riedheimer Straße will er einer Fitnesskur unterziehen, um ihn für die neuen Herausforderungen der Branche zu rüsten. Die Ausgangslage: Die Kendrion (Markdorf) GmbH entwickelt und produziert Lüfterkupplungen und weitere Komponenten für die Motorperipherie von Nutzfahrzeugen, und das sehr erfolgreich für Hersteller rund um den Globus. Doch der Markt wandelt sich und Ziele müssen neu definiert werden. Denn auch im Nfz-Bereich heißen die Zukunftstrends Elektromobilität und autonomes Fahren. Dafür muss die Produktpalette von Kendrion in Markdorf umgestellt und ergänzt werden, sagt Schlett im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Zu den Komponenten für die konventionelle Diesel-Technologie müssen die selben Anwendungen entwickelt werden, die dann etwa in elektrisch oder hybrid betriebenen Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen. Das aber ist in der Entwicklung extrem anspruchsvoll, denn die Steuerung von Komponenten muss komplett neu definiert werden und es müssen alternative Produkte neu entwickelt werden. Lüfter für E-Fahrzeuge benötigen zum Beispiel keine herkömmlichen Kupplungen mehr.

Der schwindende Dieselmarkt

„Der Wandel bei den Antrieben beeinflusst unsere Planung sehr stark, weil unser jetziges Produktportfolio ungünstig für einen schwindenden Dieselmarkt ist“, sagt Schlett. Ein wesentliches Rezept: Die Produktentwicklung in Markdorf müsse beschleunigt werden. „Darin müssen wir sehr viel dynamischer werden“, blickt der 51-Jährige Manager voraus. Dass dies mit der 150-köpfigen Belegschaft erfolgreich zu schultern ist, daran hat er keine Zweifel. „Überrascht“ sei er gewesen, berichtet Schlett über seine Erfahrungen mit den Mitarbeitern in den ersten Wochen, „wie positiv alle auf die nötigen Veränderungen drängen und sich den Zukunftsthemen stellen“.

Die Kommunikation mit den Mitarbeitern ist Schlett wichtig. Vorgestellt hat er sich längst schon, in der Produktion ist er immer wieder unterwegs. Eine „klare Identität“ für den Standort Markdorf zu schaffen und sich zugleich als Teil eines Gesamtsystems, des Konzerns, zu begreifen, diese Haltung unter den Mitarbeitern zu verinnerlichen, sieht er als seine Aufgabe.

Für den Standort Markdorf sieht Schlett sehr gute Perspektiven. Durch einen rezessionsbedingten Investitionsstau vor allem in den so genannten Bric-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China – sei im Markt sehr viel Druck entstanden. Nun seien aber die Rohstoffpreise im Keller, die Investitionen würden auf Sicht daher wieder anziehen. Für diesen Umschwung sei Kendrion in Markdorf jetzt schon gut gerüstet: Produziert wird lokal, aber auch global, etwa in Mexico für den lateinamerikanischen Markt – also bei Bedarf immer auch nah am Kunden. Trumps Drohung, mit hohen Einfuhrzöllen gegen im Ausland gefertigte Produkte für den US-Markt vorzugehen, schreckt Schlett nicht. Denn auch Werk in Shelby in North Carolina produziert der Markdorfer Kendrion-Geschäftsbereich seine Komponenten. Die Produktion dort könne bei Bedarf auch ausgebaut werden. „Um diese Aspekte“, betont Schlett, „machen wir uns keine Sorgen“.

Regionale Verantwortung

Doch Schlett richtet seinen Blick nicht nur in die Ferne und in die Zukunft, sondern auch ins Hier und ins Jetzt. Nach Jahren in verschiedenen Management-Positionen international agierender Konzerne habe ihn der Wechsel zu einem regional verorteten Unternehmen besonders gereizt. Regionale Verantwortung trage Kendrion für Markdorf und die nehme er gerne an. Sich ins Wirtschaftsleben vor Ort einbringen, das spiele bei einem Global Player höchstens eine untergeordnete Rolle. Kendrion in Markdorf hingegen ist als ehemaliges Familienunternehmen eine Markdorfer Marke. Und auch wenn es gelte, sagt Schlett, sich vom Image eines Familienunternehmens zu lösen, so sehe er doch eine gesellschaftliche Verantwortung.

Die Konkurrenz, wenn man so will, hat die Kendrion (Markdorf) GmbH mit BorgWarner direkt vor der Haustüre – zumindest bei einem Teil der Produktpalette. Und auch hier schlägt Schlett ungewohnte Töne für einen Manager an. Vielleicht könne man auf lange Sicht im Wettbewerb besser bestehen, wenn man in gewissen Bereichen Kooperationen anstrebe statt auf beinharte Konkurrenz zu setzen. "Wir bewegen uns in einem sehr definierten Markt und der gibt nur einen bestimmten Spielraum her", begründet er seine Gedankenspiele. Zunächst jedoch gelte es den Standort weiter zu stärken. Mitarbeiter weiterqualifizieren und Talente entwickeln, dies seien erste Prioritäten.

Der Standort, das Unternehmen und der neue Geschäftsführer