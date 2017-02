Markdorf Keine Verpflichtung für barrierefreies Rathaus in Leimbach

Wunsch nach Umbaumaßnahme in Leimbach: Verein Bürger für Bürger bekommt ablehnende Antwort aus Stuttgart.

Es besteht keine rechtliche Verpflichtung für die Stadt: Dies ist auf einen Punkt gebracht die Antwort aus dem Landeswirtschaftsministerium auf die Anfrage des Vereins Bürger für Bürger, zu prüfen, ob die Stadt Markdorf rechtlich gezwungen werden kann, das Rathaus in Leimbach barrierefrei umzubauen. Einem möglichen Umbau stünden zudem unzumutbare Mehrkosten für die Kommune entgegen, heißt es in dem Schreiben aus dem Ministerium, das zur Begründung auf das entsprechende Landes-Bauordnungsrecht verweist. Baurechtlich sei der Umbau nicht einzufordern, da für das Rathaus in Leimbach Bestandsschutz bestehe, der auch gelte, wenn sich die baulichen Vorschriften ändern.

Wie Thomas Schalski für den Verein Bürger für Bürger schreibt, bedauere der Verein diese Einschätzung aus Stuttgart. Es wäre nun zumindest begrüßenswert, wenn Bürgermeister Georg Riedmann wie auch Ortsvorsteher und Ortschaftsrat für ihre Sprechstunden und Sitzungen in den Kindergarten ausweichen würden, so Schalski. Der Ortschaftsrat tagt für seine Sitzungen aus diesem Grunde bereits im Leimbacher Kindergarten.

Schalski hat seinem Schreiben an die Presse auch eine Stellungnahme der Landesbehindertenbeauftragten Stephanie Aeffner beigefügt. Darin schreibt Aeffner, dass am Rathaus in Leimbach nur Abhilfe geschaffen werden könne, sofern der Gemeinderat Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit beschließe. "Es wäre natürlich begrüßenswert, wenn sich entsprechende Mehrheiten finden lassen würden", so Aeffner, die sich bei Schalski für dessen Einsatz für Behinderte bedankt.