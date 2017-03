Simon Berlinger hat zum ersten Mal beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" teilgenommen.

Enttäuscht ist der 15-jährige Simon Berlinger nicht, dass er keinen Preis bei "Jugend forscht" erreicht hat. Er besucht das Bildungszentrum Markdorf und bastelt freitags am Schülerforschungszentrum (SFZ) in Friedrichshafen an einem ferngesteuerten Bobbycar. Insgesamt arbeiten knapp zehn Schüler an dem Projekt, Berlinger hat zuletzt am sogenannten Dashboard getüftelt. Das präsentierte er beim Regionalwettbewerb.

Mit dem Amaturenbrett soll künftig ein Bobbycar ferngesteuert fahren können. "Wir kennen das Bobbycar alle von früher, das hat etwas Vertrautes", erklärt Berlinger, jetzt soll es ohne Besatzung fahren. Bisher fährt es auf Basis eines ferngesteuerten Spielzeugautos, das soll sich aber ändern. Dafür hat Berlinger mit seinem Teilprojekt an Funktionen wie dem Wechsel der Fahrtrichtung, dem Einstellen der Höchstgeschwindigkeit sowie Warnblinker oder Not-Aus gearbeitet. Schon jetzt braucht es nur jemanden, der mit einem Controller per Kamera-Übertragung den Fahrtweg steuert. Das SFZ arbeitet seit etwa zwei Jahren an dem Projekt, der 15-jährige Gymnasiast ist seit eineinhalb Jahren dabei.

Dass er mit einem so kleinen Teilprojekt bei "Jugend forscht" keinen Preis erhalten werde, sei ihm klar gewesen. "Es ging hauptsächlich um die Erfahrung, dabei zu sein", sagt er. Einige Wochen vorab habe er erst eine Arbeit für die Juroren geschrieben, dann eine Kurzzusammenfassung. Der 15-Jährige hat Plakate gebastelt und seinen Stand aufgebaut und gestaltet. Und er habe gelernt, mit Leuten zu sprechen und ihnen das Projekt vorzustellen. Berlinger war zwei Tage vor Ort: Am Donnerstag wurde aufgebaut und mit der Fachjury gesprochen, am Freitag war auch Publikum zugelassen.

"Für mich geht das Projekt auf jeden Fall weiter", sagt Berlinger. Nachdem er jetzt Einiges über Elektronik gelernt hat, möchte er programmieren. Es soll ein Datenaustausch mit dem Bobbycar funktionieren, damit es signalisiert, wenn etwa der Akku leer ist. Dann ist auch die nächste Teilnahme bei "Jugend forscht" geplant – möglicherweise mit einem Preis.