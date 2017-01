Markdorf Kehraus nach der großen Narrenparty

Dank vieler fleißiger Helfer im Hintergrund sieht Markdorf nach dem Narrentreffen fast so aus, als ob nichts gewesen wäre.

Nach dem Umzug ist vor dem Umzug, lautet in diesem Jahr das Motto der Markdorfer Narrenzunft. Aber bevor der nächste Umzug am Fasnetssuundig kommen kann, muss erst einmal aufgeräumt werden. Man vergisst sie gerne, die vielen Helfer im Hintergrund. Und wenn die einen meinen, mit der Arbeit nun endlich fertig zu sein, wie etwa beim Erstellen der Montagsausgabe des SÜDKURIER, beginnt für die anderen erst der Arbeitstag. Als ich am Sonntagabend aus der Redaktion komme, ist das laute Tosen der vorbeifahrenden Wagen zwar verschwunden, und auch die Fanfaren, die Schalmaien, die Pauken und Trompeten sind allesamt verstummt. Während von der Krone her ein sonores Dröhnen zu vernehmen ist, aber nur so ein ganz leises. Denn erschöpft scheinen die Narren nach zwei Tagen Dauerparty wahrlich zu sein.

Eine andere Art von beinah infernalischem Lärm wird indes auf meinem Heimweg vernehmbar, der schnell einem Laubbläser zuzuordnen ist. Mag man sich bis dahin gefragt haben, wozu die Dinger zumindest im Privatgebrauch gut sein sollen, jetzt weiß man es. Denn jetzt ist ihre Stunde gekommen, wenn es gilt, den ganzen Müll, die Holzschnitzel, die Flaschen, Scherben, Essens- und andere Reste zu beseitigen. Auch das bringt so ein Fasnets-Marathon mit sich. Mustapha El Bakali vom städtischen Bauhof sieht die Sache gelassen, schaltet kurz seine Höllenmaschine aus: „In drei Stunden müsste das Gröbste geschafft sein“, sagt er lachend. Danach hätte er frei, würde seine Überstunden abfeiern. Von denen gewiss in den Vorbereitungen dieses Kraftakts einige angefallen sind. Dank seines und all den Männern vom Bauhof geschuldeten Einsatzes ist am nächsten Morgen der ganze Spuk vorbei und Markdorf wird fast wieder aussehen, als ob nichts gewesen wäre. Nur der eine oder andere findet vielleicht noch Holzschnitzel im Bett. Denn Konfetti waren zum Glück verboten. Die würden nämlich noch monatelang zwischen dem Kopfsteinpflaster von diesem Spektakel zeugen.