Markdorf Karin Matt stellt Buch "Kinderwagen-Wanderungen Westlicher Bodensee" vor

Karin Matt hat zusammen mit Franziska Schlee, Lehrerin an der Grundschule Leimbach, Wanderwege am westlichen Bodensee auf ihre Kinderwagen-Tauglichkeit hin getestet. Daraus entstand das Buch "Kinderwagen-Wanderungen Westlicher Bodensee", das die beiden Frauen jetzt in Markdorf vorstellten.

Markdorf (büj) Dies könnte der Abschluss einer Erkundungstour durch die Markdorfer Innenstadt sein, begonnen beim Kanonenbühl, fortgeführt durchs Obertor, die Obertorstraße, Marktplatz, Latschenbrunnen, Proma, Wangerhalde und dann retour in die Innenstadt, vor die Tür des Cafés di Coppola. Wo Aaron dann sein Eis bekommt. Aber der Einjährige wurde nicht durch die gesamte Gehrenbergstadt geschoben. Denn seine Mutter, Karin Matt, war nicht hier, um die Kinderwagen-Freundlichkeit der Stadt zu testen. Das hat sie in etlichen Orten am Bodensee bereits getan: in Meersburg, Konstanz oder Radolfzell. Heute stellt sie ihr neues Buch vor, ihre „Kinderwagen-Wanderungen Westlicher Bodensee".

Mit dabei im Café di Coppola ist Franziska Schlee, Lehrerin an der Grundschule Leimbach. Mit Autorin Karin Matt ist Schlee gut befreundet. Daher musste diese Franziska Schlee nicht lange überreden, damit die Lehrerin sie auf den Erkundungsstrecken am Überlinger See und am Untersee begleitet. Auf Seite 96 ist Franziska Schlee auf einem Foto zu sehen. Auf einem Wanderweg über Hagnau ihren eigenen Kinderwagen schiebend, neben dem parkenden Kinderwagen von Karin Matt, die das Bild aufgenommen hat. „Es war sehr, sehr stürmisch an dem Tag“, zeigt Franziska Schlee auf ihre wehenden Haare.

Große Rücksicht aufs Wetter konnte Karin Matt nicht nehmen, als sie Anfang 2013 ihr Buchprojekt begann. Zuvor hatte sie das Kinderwagen-Wanderbuch Westallgäu geschenkt worden. Das brachte die in Konstanz Wohnende auf die Idee, etwas Vergleichbares für den westlichen Bodensee zu schreiben. Karin Matt, die damals noch Karin Wieland hieß, bewarb sich bei der Verlagschefin – und bekam grünes Licht.

„Wie oft passiert das“, erläutert Karin Matt das Grundproblem, „dass man eine bestimmte Strecke im Kopf hat und plötzlich feststellen muss, das der Weg viel zu steil oder die Strecke aus anderen Gründen völlig ungeeignet ist für einen entspannten Ausflug mit Kleinkindern.“ Es sind nicht nur die Streckenverläufe, auf die die Autorin geachtet hat. „Ausflüge sollen ja auch den Kindern Spaß machen.“ Also achtete sie auf den Erlebniswert der ausgewählten Strecken. Gibt es Attraktionen für die Kleinen, wie Barfußpfade, Klanghügel, Spielplätze? Wie schaut es mit den Bademöglichkeiten aus? Findet sich genug Gelegenheit zum Anhalten und Spielen? Eben dieser Blick auf die Bedürfnisse der Kinder begeistert. „Ich finde das Konzept ganz großartig“, erklärt Franziska Schlee. Wenn ihre Freundin das Hinterland von Markdorf erkunden sollte, ist sie wieder mit von der Partie.

Karin Wieland: „Kinderwagen-Wanderungen Westlicher Bodensee“. Wandaverlag, 203 Seiten, 15,20 Euro