Markdorf Kandidaten stellen sich in Markdorf Schüler-Fragen

Diskussionsrunde am Bildungszentrum zur Bundestagswahl. Themen sind Sicherheit, Bildung und Finanzpolitik

Markdorf – Der neue Bundestag wird am 24. September gewählt. Wie vor jeder Bundestagswahl hatten die Schüler des Markdorfer Bildungszentrums (BZM) die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bodensee eingeladen, sich und ihr Programm vorzustellen und sich über aktuelle Themen zu äußern. Diesmal war es ein Wirtschaftskurs der gymnasialen Oberstufe, dessen Schüler die Podiumsrunde im Theaterstudio des BZM vorbereitet hatten. Von ihnen waren auch die Fragen, die Jakob Vahlensieck und Bijan Khosravi-Farid, die beiden jungen Moderatoren, den fünf Kandidaten stellten – Fragen zu den Themen Bildung, Sicherheit und Finanzpolitik. Lothar Riebsamen, CDU-Abgeordneter im Bundestag, Leon Hahn, der Kandidat der SPD, Markus Böhlen von Bündnis 90/Die Grünen, Christian Steffen-Stiehl (FDP) und die Linken-Politikerin Claudia Haydt äußerten sich zum Teil sehr kontrovers.

Ob die Bundeswehr auch im Inneren eingesetzt werden dürfe, wie es Jakob Vahlensieck provokant gefragt hatte, darauf ging Lothar Riebsamen (CDU) nur knapp ein. "Aufgabe der Bundeswehr ist die äußere Sicherheit." Den Polizeikräften, die am Wochenende in Hamburg das G-20-Treffen begleitet hatten, zollte er seinen Respekt. Und Riebsamen betonte, "dass solche Gipfeltreffen auch künftig in großen Städten ausgerichtet werden müssen". Eine Lehre aus Hamburg laute: "Polizeistellen abzubauen war ein Fehler."

Dass die Berliner Regierung unterdessen wieder neue Polizeibeamte einstellt, schrieb Leon Hahn (SPD) dem sozialdemokratischen Koalitionspartner der Union auf die Fahne. Was Riebsamen so nicht stehen lassen wollte. "Der Innenminister heißt immer noch Thomas de Maizière – und kommt von der CDU." Christian Steffen-Stiehl sah durchaus die friedlich Demonstrierenden in der Pflicht. "Straftäter und Krawallmacher dürfen sich nicht in der Menge verstecken können", argumentierte der FDP-Politiker. Linken-Politikerin Haydt monierte die Einsatztaktik der Polizei in Hamburg. Sie zog die Verhältnismäßigkeit der Mittel in Zweifel.

In der Publikumsrunde fragte Jochen Jehle, Leiter des Wirtschaftskurses, wie sich die fünf Kandidaten den Umgang mit Politikern wie Erdogan, Putin oder Trump vorstellten. Markus Böhlen von den Grünen bedauerte, dass sich die EU durch ihr langes Zögern in der Flüchtlingsfrage erpressbar gemacht habe. Das nutze Erdogan nun aus. Überwiegen abwägend beantworteten die fünf Kandidaten die Frage, wie sie zu einer Verlängerung des Afghanistan-Mandats der Bundeswehr stünden. Die Afghanen dürften nun nicht allein gelassen werden. Claudia Haydt dagegen bekräftigte das Nein ihrer Partei zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr.

Zum Komplex Steuerpolitik forderte Claudia Haydt Entlastungen für alle, die weniger als 7100 Euro im Monat verdienen. Eine Grenze, die rasch erreicht sei, gab FDP-Politiker Steffen-Stiehl zu bedenken – "von Leuten, die sich das hart erarbeiten und fleißig sind." Ob Menschen mit geringem Einkommen etwa nicht fleißig sind, nicht arbeiten, konterte Claudia Haydt. Warum das Rentensystem in der Schweiz oder Österreich so viel besser funktionieren, waren weitere Fragen aus dem Publikum – zum Beispiel von Ulf Eckard. Leon Hahn verwies auf die Andersartigkeit der dortigen Steuersysteme und forderte mehr Ehrlichkeit, auch mehr Steuern zur Zukunftssicherung.

"Keine Experimente", zitierte Christian Steffen-Stiehl einen Wahlkampfslogan der CDU, dies als Antwort auf die Frage von Schülerin Linda Giesenberg nach der weitgehenden Rückkehr zu G9. Das wichtigste seien stabile Rahmenbedingungen, so der FDP-Politiker. Lothar Riebsamen zeigte sich jederzeit "offen für Besseres" und räumte ein: "G8 war ein Fehler." Leon Hand möchte "den Bildungsplan entschlacken". Und Claudia Haydt pochte auf "Chancengleichheit für alle". Markus Böhlen warnte, kultuspolitisch "nicht ständig eine neue Sau durchs Dorf" zu treiben.

Die Bundestagswahl

Die Bundestagswahl findet am Sonntag, 24. September, statt. Der Wahlkreis 293 reicht von Wald im Westen bis nach Neukirch im Osten. Für den Wahlkreis kandidieren Lothar Riebsamen (CDU), MdB und früherer Bürgermeister von Herdwangen-Schönach, Leon Hahn (SPD), Landesvorsitzender der Jusos, Markus Böhlen (Bündnis 90/Die Grünen), Berufsschullehrer in Friedrichshafen, Christian Steffen-Stiehl (FDP), Diplom-Ingenieur, Claudia Haydt (Die Linke), Soziologin, und Alice Weidel (AfD), Unternehmensberaterin.