Markdorf Kampf gegen indisches Springkraut: Im Naturschutzgebiet wird gerupft

Eine Aktion von BUND und Rotary-Club soll dem indischen Springkraut im Naturschutzgebiet beim Leimbacher-Ried zu Leibe rücken, denn der Eindringling aus Fernost verdrängt hiesige Pflanzen. Bei der Beseitigung helfen nur Sense und Hände.

Ihre Kampf gilt den Neophyten. Seit Jahren schon gehen die Markdorfer Mitglieder des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) gegen fremde Pflanzen an. Gegen Pflanzen, die aus fernen Regionen eingewandert sind und sich in der heimischen Flora ausbreiten. Wie zum Beispiel das indische Springkraut. Für dessen Bekämpfung haben die BUND-Aktiven nun erneut den Beistand des örtlichen Rotary-Clubs bekommen. Vergangenen Samstagnachmittag stellten sich gleich zehn Rotarier auf dem Wander-Parkplatz beim Balkenrain an der Kreisstraße 7744 ein, um an der Seite von sieben BUND-Mitgliedern den mit Sicheln, Sensen aber auch mit den behandschuhten Händen geführten Kampf gegen das indische Springkraut aufzunehmen.

Es war bereits die vierte Kampagne dieser Art, erklärt Hanna-Vera Müller vom Rotary-Club. Sie organisiert die Anti-Springkraut-Aktionen seitens der Rotarier, seitdem Ralf Holverscheid dem BUND vor zwei Jahren die Mitarbeit beim Vorgehen gegen die Neophyten im Hepbach-Leimbacher Ried und dem angrenzenden Naturschutzgebiet an der Kreisstraße zugesagt hat. Damals war Holverscheid noch Präsident des Markdorfer Clubs. "Wir verstehen uns ja als Service Club", erklärt Ralf Holverscheid, "der Dienst für die Allgemeinheit ist unser wichtigstes Ziel – wir helfen da, wo Hilfe gebraucht wird.

" Und nachdem Dieter Schmid, im Landratsamt des Bodenseekreises zuständig für Naturschutz und Landschaftspflege, bei einer Führung zu den Heck-Rindern im Hepbach-Leimbacher Ried von der Biotop-Pflege dort berichtet hat, "war es für uns selbstverständlich, dass wir den BUND beim Kampf gegen das Springkraut unterstützen ", erklärt Holverscheid. Schmid hatte nämlich auch von der Neophyten-Plage berichtet.

Entfernung nur per Sense und Hand

Wofür Franz Beer, lange Jahre Vorsitzender des BUND Markdorf und schon seit mehr als einem Jahrzehnt im Kampf mit den Neophyten nach eigener Aussage überaus dankbar ist. "Je mehr mit anpacken, desto besser", sagt Beer. Durch den Einsatz von Maschinen sei dem indischen Springkraut nämlich nicht beizukommen. "Es geht nur per Hand und mit der Sense", erklärt der studierte Biologe. Er kann durchaus von Erfolgen berichten: "Im Ried gibt es eine Wiese, die war schon völlig rot vor lauter Springkraut", die heimische Vegetation sei gewissermaßen gänzlich überwuchert gewesen. "Aber durch unser Mähen und Ausreißen haben wir das Springkraut inzwischen vertrieben", erläutert der Naturschützer.

Solche Erfolge bleiben freilich begrenzt. Jenseits der vom BUND und seit zwei Jahren nun auch vom Rotary-Club betreuten Areale breitet sich die invasive Pflanze aus Asien – der Ursprung des indischen Springkrauts liegt im Himalaja-Gebirge – ungehindert aus. Das gilt vor allem für Bachläufe und auf Niedermoorwiesen. Weidenröschen, Wasserdost, Brennnesseln, sogar Schilf werden verdrängt, erklärt Franz Beer. Und eine Anpassung an die heimische Flora im Sinne eines gedeihlichen Nebeneinanders sei über viele Jahrzehnte hin kaum zu erwarten.

Wenigstens das Gebiet reinigen

"Viele werden ja erst wach, wenn es zu spät ist", sagt Roland Hangg. Der hochgewachsene Mann in dunkler Arbeitskleidung kommt gerade von einem Waldstück, an dessen Rand sich das Springkraut ausgebreitet hat. Nun liegt es am Boden, niedergemäht von Hanggs Sense. "Wenigstens hier im Naturschutzgebiet wollen wir was bewirken", erklärt Hangg. Und einige Flächen seien dank BUND und Rotariern sogar schon springkrautfrei, da es sich bei ihm um eine sogenannten einjährige Pflanze handelt, die nach einer Vegetationsperiode abstirbt.

Macht man ihr frühzeitig den Garaus, verschwindet das indische Springkraut wieder. Im Gegensatz zu etlichen anderen invasiven Pflanzen, beklagt Franz Beer. Das sind Pflanzen, gegen die der BUND ebenfalls ankämpft, die sich aber im Gegensatz zum ungeliebten Eindringling aus Indien keineswegs mit einmaligem Ausreißen vertilgen lassen.

Indisches Springkraut

Das indische oder auch drüsige Springkraut gehört zur Klasse der zweikeimblättrigen Pflanzen. Es blüht leuchtend rot. Mit dem heimischen "Rühr-mich-nicht-an", einem weiteren Springkrautgewächs, ist es verwandt, doch es verdrängt dieses an Bachläufen und Feuchtwiesen. Im 19. Jahrhundert nach England gelangt, breitete sich das indische Springkraut danach auch auf dem Kontinent aus. Zum Teil wurde es eigens von Bienen-Züchtern ausgesät, da es von den Insekten sehr geschätzt wird. Die Ausbreitung des indischen Springkrauts wird vom Klimawandel befördert. Andere invasive Pflanzenarten oder Neophyten sind etwa der Riesenbärenklau, der japanische Staudenknöterich oder das schmalblättrige Greiskraut. Einige dieser Pflanzen sind sehr giftig.