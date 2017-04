Markdorf Kabarettistin Hazel Brugger im Interview: "Markdorf werde ich mir nicht entgehen lassen"

Die Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger über ihre ungeplante Bühnenkarriere und ihren Auftritt im Markdorfer Theaterstadel.

Hazel Brugger, mit 23 haben Sie bereits Kabarettpreise gewonnen, sind in der „heute-show“ im ZDF zu sehen und mit eigenem Programm unterwegs. Alles so geplant?

Nein, eigentlich wollte ich als Kind immer Tierärztin werden. Danach dann etwas anderes Naturwissenschaftliches. Aber jetzt, wo die Kabarettkiste rollt, will ich gerne schauen, wo mich das Ganze noch hinführt.

Wie würden Sie Freunden das Programm von Hazel Brugger erklären?

Es ist ein Abend, in dem von Geburt bis Tod einmal kurz im Schnelldurchlauf das Leben für zwei Stunden pausieren wird.

Markdorf liegt nah an der Schweizer Grenze. Sprechen Sie Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch auf der Bühne?

Hochdeutsch!

Auf ihrem Tourplan fällt Markdorf zwischen all den großen Städten auf. Zufall oder Absicht?

Da spielen immer viele Faktoren rein, aber ich gehe nie komplett ohne Absicht an einen Ort.

Haben Sie bei ihren Auftritten Zeit, die jeweilige Stadt anzusehen?

Das kommt ganz drauf an, wie der Terminplan vor und nach dem Auftritt ist. Markdorf werde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen.

In der „heute-show“ konfrontieren Sie Politiker mit provokanten Fragen. Kostet das viel Überwindung?

Die ersten zehn Minuten sind bei den Drehs immer etwas hart, aber danach denke ich "Ach, was soll's, let's do this".

Hat das Publikum schon mal fassungslos reagiert? Gibt es für diesen Moment eine Strategie?

Ja klar, schon oft. Das muss man halt aushalten und selber Spaß dran finden.

Lacht das Schweizer Publikum an anderen Stellen als das deutsche?

Kein Publikum ist je gleich, aber das liegt nicht an Landesgrenzen.

Zur Person

Hazel Brugger, 1993 im US-amerikanischen San Diego geboren, ist die Tochter des Schweizer Neuropsychologen Peter Brugger, ihre Mutter ist Deutsche. Mit 17 Jahren stand sie zum ersten Mal bei Poetry-Slam Auftritten in Winterthur auf der Bühne. Mittlerweile tritt sie als Außenreporterin in der ZDF-"heute-show" auf und erhält in diesem Jahr den Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises. Seit 2015 ist sie mit ihrem Solo-Programm "Hazel Brugger passiert" auf Tour, mit dem sie auch am Samstag, 22. April, um 20.30 Uhr im Markdorfer Theaterstadel auftritt. Karten gibt es auf: www.gehrenberg.de