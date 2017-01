Markdorf Kabarettist Michael Altinger im Theaterstadel: Baumarkt und Beelzebub

Mit seinem neuen Programm "Hell"unterhält Michael Altinger den Theaterstadel in Markdorf. Über den Teufel in aktueller Gestalt und teuflisch gute Witze

Da lacht er. Ganz grässlich und laut, so richtig zum Schaudern, dass es einem gerade in die Glieder fährt. Fast scheint es wie ein Beweis. Es gibt ihn also doch: den Bösen, Satan, Beelzebub oder Teufel. Nur dass er hier auf der Bühne steht, vorhin mit der Lautstärke zu kämpfen hatte und darüber hinaus beständig auf seinem Smartphone herumgefingert hat. Weil er angeblich einen sehr wichtigen Anruf erwarten würde – von seinem Versicherungsvertreter. Wie der Michael Altinger erklärt hat. Genau: der Michael Altinger, der Kabarettist aus Bayern, der im Markdorfer "Theaterstadel" aufgetreten ist. Und der das Publikum begeistert hat mit seinem neuen Programm.

"Hell" heißt es. Und hell war es auch – so rein von der Stimmung her – lustig und heiter, außerdem ganz oft zum Lachen. Bis dann der Teufel in den Altinger hineinfuhr. Der Teufel in seiner aktuellen Gestalt. Nix mit Huf und Hörnern, auch nichts mit Schweif und Dreizack. Heut trägt der Teufel einen blauen Kittel und ist Verkäufer im Baumarkt, dem Ort des reinen Chaos. Wo es alles gibt, doch keiner was findet. Weil der Teufel auch ums Verrecken nicht verraten will, wohin er es nun schon wieder versteckt hat. Und wenn man ihn fragt, dann kommt da nur dieses grässliche, schrecklich laute Lachen.

Verdient hat der Altinger es ja nicht, dass der Teufel in ihn hineinschlüpft. Um so weniger sogar, als er gerade im Begriff war, ein besserer Mensch zu werden. Drum heißt das Programm auch "Hell". Da der Altinger zum Licht gestrebt hat. Endlich auch eine jener göttergleichen Gestalten wird, die fortwährend die Menschheit beglücken. Zum Beispiel mit Erfindungen wie diese mit Kieselsteinen befüllten Gitterkäfige. "'Gabionen' heißen die", verrät Altinger seinem Publikum mit einigem Triumph in der Stimme. Er triumphiert allerdings weniger, weil er sich das Wort merken konnte, sondern weil er auf eine so pfiffige Eselsbrücke gekommen ist: auf eine Dame namens Gaby, "die oben ohne Beachvolleyball spielt." Das hat geholfen: Beim Merken von Gabione. Weniger jedoch bei Altingers Versuch, sich zu läutern.

Aber da wurden ihm ja auch dicke Brocken in den Weg gelegt. So ist ihm der Herrgott nicht beim Einparken zur Seite gestanden. Im Gegenteil: eine böse Schramme hat's gegeben – ausgerechnet in einen Maserati! Was der Altinger seinem Publikum jedoch erst verrät, nachdem er vorher beschrieben hat, wie er alle Schuld reumütig auf sich genommen habe – als ersten Schritt zur Selbstläuterung. Doch kam es schließlich wie bei jedem anderen auch. Aus dem moralischen Auf- wurde ein Abstieg – bis hinein in den Baumarkt.