Markdorf Kabarettist Holger Paetz im Theaterstadl: Von Herrschern und Satirikern

Kabarettist Holger Paetz ist mit seinem satirischen Jahresrückblick zu Gast im Theaterstadel. Seehofer, Putin oder Böhmermann – er lässt keinen aus.

"Die Welt ist kompliziert", zitiert der Kabarettist Holger Paetz den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Bei seinem Auftritt im Theaterstadel präsentierte der Kabarettist seinen satirischen Jahresrückblick: "So schön war's noch selten". Und Paetz gibt Seehofer Recht. Freilich gehöre der CSU-Politiker wohl auch zu jenen, die zu dieser weltlichen Kompliziertheit beitragen, indem der Bayer ab und zu seine bayerische Heimat verlasse. Wenn's dann bloß nach Berlin ginge, wär es schon schlimm genug. Es kommt noch schlimmer. Weil der CSU-Vorsitzende zum Beispiel bis nach Moskau reist, um dort einen anderen großen Herrscher zu treffen: Wladimir Putin, den Präsidenten.

Küssen habe den Putin dann allerdings Edmund Stoiber müssen, erinnert sich Holger Paetz an den denkwürdigen Bayern-Besuch zu Beginn des vergangenen Jahres. „Der Putin ist halt sehr klein“, merkt der Münchner Kabarettist an. Für den russischen Präsidenten würden extra kleine Pferdchen gezüchtet, damit er auf ihnen oben ohne durch die russische Taiga reiten könne.

Ganz nebenbei – neben seinen Überlegungen zu staatsmännische Eitelkeiten und Schwächen flocht Kabarettist Paetz flink die welt-, aber auch die bundespolitische Situation mit ein. Er bespiegelte jene russischen Soldaten, die sich in der Ukraine „mit Gewehr“ von ihrem anstrengenden Garnisons-Dienst in der Heimat erholen. Er merkte auch das ewige Gezeter Seehofers an, der partout eine Obergrenze für Flüchtlinge will. Und einen Moment lang will es scheinen, als stehe die Geschichte still. Als gäbe es nur noch Koalitions-Kleinklein und Hader unter Schwesterparteien – neben den mörderischen Dauerbrennern in Osteuropa und den Ereignissen im Nahen Osten.

Skandale und Skandälchen

All die Skandale und Skandälchen, jene Tricksereien und ausgemachten Betrugs-Delikte, mit denen sich Sportler, Bänker und Autoproduzenten goldene Nasen verdienen wirken wie Beiwerk. Geschahen sie 2016? Oder wars doch schon im Jahr davor? Für größere Aufregung sorgten da schon die Vorgänge auf der Domplatte in Köln an Silvester im vorherigen Jahr. Holger Paetz deklinierte die Formen der Übergrifflichkeit durch. Er beschrieb in seinem Jahresrückblick, was in Bierzelten gang und gäbe ist. Was die Besucherin des Oktoberfests – seiner Meinung nach – noch toleriert, und was weder auf der Wiesen, noch sonst wo hingenommen werden kann. Kurz, Paetz erhob den Zeigefinger. Er deutete auf die Empörten, außerdem auf die zügellosen Verursacher solcher Empörung. Und da er gerade so schön beim Markieren und Benennen war, ging Paetz auch gleich auf den Fall Jan Böhmermann ein. Ob Satire tatsächlich nicht alles darf, wie Paetz findet, soll dahingestellt bleiben. In keinem Falle aber darf sie schlecht sein. Aber das Problem hat Kabarettist Patz nicht – gehört er doch zu den Guten.