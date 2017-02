Markdorf Kabarettist Götz Frittrang bringt mit "Götzseidank" düstere Momente

Im Markdorfer Theaterstadel geht es in dem Programm "Götzseidank" um aktuelle Politik, Medikamente im Alter und düstere Kindheitsjahre.

Im Haus des Henkers soll man nicht vom Beil sprechen. Es sei denn, man möchte seinen Dienst als Scherenschleifer anbieten. Eine ganz ähnliche Regel gilt fürs Kabarett. Wer da das Thema Alter aufgreift, der läuft Gefahr, dass einem großen Teil seines Publikums das Lachen vergeht. Weil es sich längst zur Gewohnheit gemacht hat, was der Witzbold dort auf der Bühne so lustig durch den Kakao zieht. Zum Beispiel das Tabletten-Döschen, mit dem sich Senioren gegen allen Unbill wappnen, den ihnen ihre Altersgebrechen einbrocken. Und den Scherenschleifer spielt Kabarettist Götz Frittrang im Theaterstadel insofern, als er in seinem Programm Abschied genommen hat von der Helden-Rolle des Ewig-Jugendlichen.

Nein, Frittrang bekennt sich zu seinen Schwächen – zum Bauchansatz wie zu den blähenden Pausbacken. Und ist er malad im Kopf oder sonst wo, dann verbeißt er sich das nicht mehr, sondern sagt es auf offener Bühne. Was Mitleid erregt. Ihm überdies regelmäßig diskret abgelegte Medikamente beschert. "Inzwischen biete ich die Tabletten online an – und kann seither gut leben von meinen Kabarett-Auftritten."

"Götzseidank" heißt Götz Frittrangs neues Programm. Neu daran sind naturgemäß die aktuellen Seitenblicke auf Präsident Trump. Angela Merkel begegnet als letzte Bastion der freien Welt, gegen die unterdessen schon im eigenen Lager die blöd-bösen Widersacher anrennen. Frittrang lässt es sich in einem breiten Programmpunkt nicht nehmen, die AfD bloßzustellen. Während langer Minuten entlarvt er die böse Kluft zwischen Versprechen und Möglichkeit, zwischen Realität und Anspruch. Und so bitter das ist: wie auch bei Trump hat sich die realpolitische Wirklichkeit schon derart zugespitzt, dass alle kabarettistischen Pointierungen dagegen eher schal wirken müssen. Über totgeschossene Eltern an der Grenze und an deren gnädig verschonten Kinder mögen Scharfrichter oder Scherenschleifer lachen.

Sehr, sehr düster ist Frittrangs Programm auf weiten Strecken. Zum Beispiel wenn er aus seiner Kindheit erzählt. Wo die Schwarze Pädagogik die Leitlinien der Erziehung gezogen hat. Wo, in schräg grotesker Verzerrung, Kindern allenthalben das Ende als zerhackter Fleisch-Klumpen droht. Wo in einem fort verzweifelte Eltern ihre Töchter und Söhne in der Badewanne ertränken, bevor sie sich schließlich selbst richten. Dort lässt sich dann doch noch schaudernd schmunzeln: über die die traurige Wirklichkeit waghalsig überflügelnde Kabarett-Phantasie.