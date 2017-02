Justus-von-Liebig-Schule: Abends zum neuen Beruf

Am Mardorfer Standort der Justus-von-Liebig-Schule können sich Erwachsene zu Erzieherinnen und Erziehern qualifizieren. Schulleiter Jörg Dieterich ist begeistert über das Engagement der Abendschüler.

Markdorf – Die Begeisterung hat angehalten. Die Begeisterung der Teilnehmer und die Begeisterung der Ausbilder über die Motivation jener Abendschüler, die sich seit beinahe zwei Jahren an der Markdorfer Justus-von-Liebig-Schule zu Erzieherinnen und Erziehern ausbilden lassen. „Zurzeit befinden wir uns in der Prüfungsphase“, erklärt Jörg Dieterich, Leiter des Markdorfer Standorts der Justus-von-Liebig-Schule in der Pestalozzistraße.

Ein Abklingen des Elans seiner fast 30 Teilnehmer an der „BFQ-E-Ausbildung“ macht er nicht aus. Im Gegenteil scheinen die guten Berufsaussichten die angehenden Erzieherinnen und Erzieher anzutreiben – zu zusätzlichen Anstrengungen für den Endspurt im März. Dann endet die Ausbildung in der BFQ-E, der Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen Erziehung. Solche Leistungsbereitschaft nötigt Dieterich Respekt ab. „Zweimal die Woche abends noch hierher zu kommen, das nach einem langen Arbeitstag, und dann doch noch mal konzentriert mitzuarbeiten, das heißt schon was“, findet der promovierte Pädagoge.

Eine weitere Antwort auf die Frage, warum die BFQ-E-Schüler sich derart engagiert zeigen, sieht Jörg Dieterich in der Perspektive. „Unsere Abendschüler kommen ja überwiegend aus der Berufswelt – das reicht von der Friseurin bis zur Biologin. Die haben also alle ihre Frau, ihren Mann gestanden.“ Die Abendschulausbildung aber treten sie an, so Dieterichs Eindrücke aus seinen Gesprächen mit den BFQ-E-Teilnehmern, „weil sie sich wünschen, etwas richtig Sinnvolles zu tun“. Und was könne sinnvoller sein, als Kindern den Weg ins Leben zu ebnen?

Eine Augenblicksentscheidung sei der Entschluss, Erzieherin oder Erzieher zu werden, bei keinem seiner Schüler, betont Dieterich. Dagegen spreche die Reife der oft schon über 30-Jährigen. Solche Reife sei es auch, die zu der dicht-entspannten Arbeitsatmosphäre in den BFQ-E-Kursen führe, sagt der Pädagoge.

Jetzt bietet die Justus-von-Liebig-Schule ab September einen neuen BFQ-E-Kurs an: Das Angebot wendet sich an Menschen, die bereits pflegerisch oder sozialpädagogisch ausgebildet sind. Eigene Kinder erzogen beziehungsweise über einen gewissen Zeitraum hinweg einen Familienhaushalt geführt zu haben, genügt ebenfalls, um die Voraussetzungen zur Teilnahme zu erfüllen.

Auch das mehrjährige Ausüben eines Berufes gilt als Zugangsvoraussetzung. Anders als an einigen privaten Ausbildungseinrichtungen, die ebenfalls zur Erzieherin ausbilden, fallen keine Kosten an. „Die Leute sind immer ganz überrascht, wenn ich ihnen am Telefon sage, dass die Ausbildung bei uns gratis ist“, erklärt der Markdorfer Dependance-Leiter Jörg Dieterich. Er ist sich sicher: „Wenn das mehr wüssten, könnten wir uns vor Bewerbern vermutlich gar nicht mehr retten.“

Die Ausbildung

Die Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen Erziehung (BFQ-E) bereitet auf die Arbeit als Erzieherin, aber auch auf ein Bachelor-Studium. Der Unterricht bezieht sich auf die Handlungsfelder "Erziehung und Betreuung gestalten" sowie "Bildung und Entwicklung fördern" und andere Bereiche der Sozialpädagogik. Die Praxis wird im Verlauf der zweijährigen Ausbildung durch ein Praktikum mit Praxisbesuch durch Lehrer der Justus-von-Liebig-Schule vertieft.

