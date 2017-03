Markdorf Justus-von-Liebig-Schul-Akademie: Märchen als pädagogisch wertvolles Mittel

Elvira Mießner hat auf Einladung der Justus-von-Liebig-Schul-Akademie in Markdorf über das Erzählen von Märchen referiert.

Zum Schluss erzählt sie das Kathi-Märchen. Ein Märchen aus Österreich, in dem alles vorkommt, was zu einem richtigen Märchen gehört: eine verwunschene Kröte, ein Schloss, der Prinz – zumindest ein schöner junger Mann – und natürlich die Kathi als Heldin der Geschichte. Elvira Mießner, so heißt die Sprechpädagogin und Erzählerin der Europäischen Märchengesellschaft (EMG), spricht in eben jenem typisch beschaulichen Tonfall, der guten Märchenerzählerinnen zu eigen ist. Die Zuhörer erfahren, dass sich die aller Arbeit abgeneigte Kathi lieber der Kröte anschließt, ihr auf deren Schloss folgt. Insgeheim denkend, bei einem so hässlichen Geschöpf dürfte es wohl nicht allzu reinlich zugehen daheim, die Arbeit sich mithin also in Grenzen halten. Und bei solchen Innensichten nimmt Märchenerzählerinnen Mießners Stimme dann stets den lebendig kecken Ton eines jungen Mädchens an, während sie das Übrige mit getragener Neutral-Stimme schildert.

Kathis Geschichte ist nur eine von vielen, die Elvira Mießner an diesem Nachmittag in Markdorf erzählt. Dies auf Einladung der Justus-von-Liebig-Schul-Akademie hin. Angehenden Erzieherinnen und Erziehern, aber auch an pädagogischen Fragen Interessierten sollte die Sprechpädagogin am Weingartener Seminar für Didaktik und Lehrerbildung sowie Märchenerzählerin den Einfluss von Märchen auf die geistige Entwicklung von Kindern erläutern. Sie tut es zunächst mit Blick auf die Naturwissenschaft. "Wenn Sie intelligente Kinder haben wollen, dann lesen Sie Ihnen vor", zitiert sie Albert Einstein, um sogleich den zweiten Teil von dessen Ratschlag nachzuschieben: "Wenn Sie noch intelligentere Kinder haben wollen, dann lesen Sie Ihnen noch mehr vor.

" Denn insbesondere das Vorlesen von Märchen, so greift Mießner dann auf die Erkenntnisse eines Neurobiologen zurück, lasse Kinder aufmerksam werden, erweitere deren Sprachschatz, fördere das kindliche Einfühlungsvermögen. Kurz: Märchen seien eine Art "Superdoping für Kinderhirne" – ganz ohne Chemie.

Vom Publikum kommt die Frage nach den Risiken und Nebenwirkungen des vermeintlichen Wundermittels Märchen dann aber doch. Wie man es denn mit der Grausamkeit zu halten habe? Manches sei doch einfach zu heftig. "Haben Sie Blut spritzen sehen?", gibt Elvira Mießner zurück. Zuvor hat sie Rotkäppchen angesprochen. Dem schlafenden Wolf wurde der Bauch aufgeschnitten – und heraus kamen das Mädchen samt seiner Großmutter. "Kinder sehen so etwas flächenhaft." Auch das davor: Wie der Wolf die Frau, das Kind verschlingt, werde ja – anders als im Horrorfilm – keineswegs detailliert ausgemalt. Rotkäppchen sei gewissermaßen mit einem Happs weg.

Mit der Kathi-Geschichte aus Österreich tritt Elvira Mießner dann auch den anderen Skeptikern entgegen. Jenen, die an Märchen kritisieren, dass sie zu eindimensional seien. Dass sie die Welt immer nur in Gut und Schlecht einteilten. Tatsächlich, so Mießner, täten sie das, jedoch mit wechselnden Perspektiven. Kathi wird am Ende gewissermaßen für ihre Faulheit oder besser für ihre Beharrlichkeit belohnt. Sie bekommt den Prinzen. So ergänzen sich die verschiedenen Moral-Perspektiven zu einem differenzierten Gesamten. Einem Gesamten, das aus einzelnen Hoffnungs-, Vertrauens sowie Mut-Geschichten zusammengesetzt wird.

Zur Person

Elvira Mießner ist Dozentin am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung, zudem Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und Weingarten. Darüber hinaus bildet sie Vorlesepaten und Vorlesementoren aus. In ihren Seminaren vermittelt sie Techniken, die die Aufmerksamkeit der Zuhörer erhöhen. Sie vermittelt auch die notwendigen Vorleseregeln – und ergänzt diese um Gestik, Mimik und Körperhaltung. Das Märchenerzählen ist nur ein Teilbereich von Elvira Mießners sprechpädagogischer Dozentinnen-Tätigkeit. Als Orientierungshilfe sind sie für Kinder wichtig, sie stärken aber ebenso die Kreativität von Erwachsenen, so ihre Überzeugung.