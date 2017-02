Markdorf Junge Flüchtlinge im Senioren-Sport-Club

Der Senioren-Sport-Club Markdorf, der regelmäßig in Leimbach trainiert, hat sich junge Verstärkung geholt: Drei afghanische Flüchtlinge in den 30ern trainieren regelmäßigen mit den Herren um die 70 Volleyball. Die Flüchtlinge folgten einer Einladung der Gemeinschaft und haben Freude am Sport und privaten Kontakt mit den älteren Männern.

Die Sportschuhe quietschen auf dem Parkett. Ein Spieler schnellt hoch, schlägt den Ball mit der Hand zurück ins gegnerische Spielfeld. Hier wird der Ball pariert, weitergeleitet an eigene Spieler, die den Ball pritschen und so weitergeben an den nächsten Mitspieler, bis einer, dicht am Netz stehend, das Leder mit kräftigem Schlag wieder zu den Gegnern drischt. Ein guter Schlag, der dennoch keine Wirkung zeigt. Abgesehen davon, dass einer der Spieler an der Angriffslinie sich zu Boden wirft, um dem Ball wieder Höhe zu geben. "Gut, Habibi!", kommt Lob aus dem Team.

Montagabend in der Leimbacher Mehrzweckhalle. Wie stets, wenn nicht gerade Schulferien sind, hat sich eine Gruppe älterer Herren zum Sport eingestellt. "Früher, da haben wir außer Volleyball auch noch Basketball gespielt", erläutert Johannes Flachs, der Leiter der Runde. "Basketball ist uns dann aber zu anstrengend geworden." Das fortschreitende Alter fordere seinen Tribut. Wer die Herren um die 70 beim Volleyballspiel beobachtet, hält dies für Koketterie. Sie springen, recken sich, reagieren fix – und erwecken so gar nicht den Eindruck von behäbigen Ruheständlern.

Freilich hat das Volleyballspiel des Senioren-Sport-Clubs noch zusätzlich Fahrt aufgenommen. Denn seitdem Muhammad Habibi, Amirullah Haidari und Zewardin Sakhi jeden Montagabend mitspielen, senkte sich das Durchschnittsalter deutlich. Die drei neuen Spieler sind allesamt in den 30ern, also nicht in den Jahren, in denen man den Senioren-Sport besucht. Muhammad Habibi, Amirullah Haidari und Zewardin Sakhi kommen trotzdem. Weil sie eingeladen worden sind.

"Das war beim Neubürger-Empfang im Mehrgenerationenhaus", erinnert sich Johannes Flachs. "Wir wollten Werbung für unsere Volleyballgruppe machen." Muhammad Habibi zeigte Interesse, schaute vorbei – und wollte bleiben, trotz seiner Jugend. Damals, vor anderthalb Jahren, war er erst 31. Wenig später brachte der aus seiner afghanischen Heimat Geflüchtete zwei Landsleute aus der Sammelunterkunft mit. Die beiden mochten ebenfalls mitspielen. Was sie gerne durften.

Dass die Senioren vom Senioren-Sport eine eingeschworene Gemeinschaft sind, die ihre Zusammengehörigkeit durch regelmäßiges Zusammensein, durch gemeinsame Aktivitäten stärkt, das stellte kein Hindernis bei der Integration der drei Geflüchteten dar. Im Gegenteil: Das gute Miteinander der Sportler aus Leimbach und Markdorf scheint die Integration der afghanischen Mitspieler befördert zu haben. Denn die wurden zu den Festen eingeladen. Sie brachten sogar Essen mit, obwohl ihnen die Regeln des Fastenmonats Ramadan strenges Fasten auferlegten. Trotz Hungers mitfeiern, während der Duft leckerer Steaks vom Grill aufsteigt, das fordert Johannes Flachs noch immer einige Anerkennung ab. "Und wenn es nach dem Spiel in die 'Letze' geht, dann kommen sie auch mit, obwohl sie nur Cola trinken."

Muhammed Habibis Deutsch ist schon etwas besser. "Ich gehe noch in eine andere Volleyball-Gruppe – mit jüngeren Spielern", erklärt er. Und er sei nicht der Einzige aus der Sammelunterkunft, der in ihrer Freizeit die Markdorfer Sportvereine besucht. Andere kicken bei den Fußballern mit.

Ernst Arnegger, einer der Volleyball-Senioren, freut sich über die Teilnahme der Geflüchteten im Leimbacher Club. "Das ist doch eine gute Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen – und etwas von den Asylsuchenden zu erfahren." Wenn diese Bilder auf ihren Handys zeigen, von Familienangehörigen, dann gehe das schon sehr nahe, sagt Arnegger. Insbesondere, wenn jemand nicht mehr lebt, umgebracht wurde von Talibankämpfern. Doch geht es selten um solche Informationen. In der Regel spreche man über Alltagsdinge, frage nach den Kindern, wie sie in der Schule zurechtkommen.

Die Pause ist vorbei. Das Spiel geht weiter. Muhammad Habibi, Amirullah Haidari und Zewardin Sakhi machen wieder Tempo. Und noch immer halten die alten Herren vom Senioren-Sport-Club gut mit.

Der Senioren-Sport-Club

Jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr treffen sich etwa ein Dutzend Herren, die in der Leimbacher Mehrzweckhalle Volleyball spielen. Insgesamt gehören dem Club etwa 25 Mitglieder an. Der Abend beginnt mit einer Aufwärmgymnastik. In der überwiegenden Zeit aber wird Volleyball gespielt. Das Durchschnittsalter der Spieler bewegt sich um die 70 Jahre.