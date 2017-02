Markdorf Jugendreferat sucht Unterstützung für Markdorfer Ferienspiele

Für die Markdorfer Ferienspiele auf der Weiherwiese in der ersten Woche der Sommerferien werden noch erfahrene Jugendleiter benötigt. Eine Verlegung des Termins ans Ende der Ferien lehnten die Eltern ab.

Die Ferienspiele auf der Weiherwiese sind Tradition, sind Sommer, sind Kindheitsträume. Es geht um schöne Ferien, Spaß und ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis. Für die beiden städtischen Jugendbeauftragten Simone Carl und Ralf Waldenmayer ist es ein großes Anliegen, diese beliebte Veranstaltung weiterhin erfolgreich stattfinden zu lassen. Nachdem die Ferienspiele im Sommer 2015 ausgefallen sind, organisierten Carl und Waldenmayer im vergangenen Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit einem Helferteam die Aktion. "Wir haben alle sehr viel Lob bekommen und darüber haben wir uns sehr gefreut", berichtet Simone Carl. Allerdings habe man festgestellt, dass bei 150 Kindern 50 ehrenamtliche Helfer, von denen 42 jeden Tag auf der Weiherwiese im Einsatz waren, zuwenig gewesen sind. "Gerade wenn viel Action war und mal jemand aus ganz unterschiedlichen Gründen ausgefallen ist, wurde es eng", sagt Carl. Bekannte und Freunde seien eingesprungen und haben geholfen, zum Beispiel beim Auf- und Abbau oder der Essensausgabe.

"Leider ist uns ein alter Stamm an Jugendleitern weggebrochen, andere haben sich beruflich weiterentwickelt oder sind zum Studium weggezogen", berichtet die Jugendbeauftragte über die Schwierigkeit Jugendliche und junge Menschen zu finden, die zehn Tage lang Kinder betreuen und bespaßen. Der 25-jährige Marcel Sikora ist seit zehn Jahren als Betreuer bei den Ferienspielen. Als damals 15-Jährige stieß er zu einer eingeschworenen Gruppe und habe sich sofort wohlgefühlt. "Ich bin mit Begeisterung dabei", sagt Sikora. Mittlerweile ist er berufstätig und muss Urlaub einreichen. Während er sich die freie Zeit einteilen kann, wird es bei anderen schwierig. Entweder macht der Arbeitgeber nicht mit oder die Studenten haben im Sommer vorlesungsfrei und schreiben Prüfungen.

"So stehen wir in diesem Jahr vor dem Problem, ob wir genügend erfahrene Jugendleiter zusammen bekommen", sagt Simone Carl. Zwar freue man sich über jeden über 16-Jährigen, der mithelfen möchte, allerdings brauche man ein Minimum an rund 30 älteren Betreuern. Im Mai gibt es ein Wochenende auf der Leiterhütte, Ende Mai steht eine Helferschulung auf dem Programm, bei der Jugendliche ab 14 Jahren mitmachen können. Dann wird sich zeigen, wie groß das diesjährige Team ist und wie es sich zusammensetzt.

Die Überlegungen gingen sogar soweit, den Termin von der ersten Ferienwoche auf das Ende der Sommerferien zu verlegen. "Von der Stadtverwaltung haben wir die Unterstützung bekommen, wir sollten aber in den Dialog mit den Eltern treten", so Carl. Das Ergebnis war eindeutig: Von rund 100 angeschriebenen Eltern, haben sich 40 zurückgemeldet; bis auf ein, zwei Ausnahmen seien alle gegen die Verschiebung gewesen. "Da sind bereits Urlaube gebucht und im September wird auch im Alten Schulhaus eine Betreuung angeboten", nennt Carl zwei Gründe. Jugendleiter Marcel Sikora steht einem neuen Termin offen gegenüber, räumt aber ein, dass er zunächst skeptisch gewesen sei. "Das ist wie Weihnachten ein fester Termin", so der 25-Jährige über die erste Ferienwoche.

In diesem Jahr bleibt der Termin wie gewohnt bestehen, für 2018 möchte sich Simone Carl einen alternativen Zeitraum offen halten. "Wir werden mit allen Beteiligten Gespräche führen und hoffentlich eine gute Lösung finden." Für 2017 müsse man derzeit noch abwarten, wie viele Jugendleiter sich melden. "Das hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab und ist momentan schlecht einzuschätzen", sagt Carl. Davon wird abhängig sein, wie viele Kinder an den Ferienspielen teilnehmen können. Marcel Sikora erinnert sich an 2009. Damals waren es 164 Kinder bei 110 Betreuern, auf diese Zahlen wird man nicht mehr kommen, muss man laut Sikora aber auch nicht. "Wir haben in Markdorf eine super coole Tradition und wer Lust hast, diese am Leben zu erhalten und mit Kindern eine spannende Zeit zu verbringen, ist willkommen."

Jugendleiter

Der Aufgabenbereich eines Jugendleiters ist vielseitig. Zu den Aufgaben zählen unter anderem Vorbereitung der Angebote und des Wochenprogramms, Teilnahme an der Planung und Jugendleiterschulung, Aufsicht, Betreuung und Anleitung der Kinder, Reflexion und Anpassung der Angebote sowie Kooperation mit Eltern und Dienstleistern. Je nach Reife und Erfahrung erweitert der Jugendleiter seinen Verantwortungsbereich durch Anleitung und Hilfestellung neuer Jugendleiter, Tätigkeiten der Gesamtleitung, eigenverantwortliche Umsetzung von Programmteilen und Übernahme von Aufgaben im Bereich Verwaltung, Kommunikation und Logistik.

Wer Interesse hat, kann sich beim Jugendreferat unter Tel. 07544/71048 oder per Mail an jugendreferat@rathaus-markdorf.de melden.