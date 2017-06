Markdorf Jugend-Event zum Stadtjubiläum: Fliegende Boards und rockige Töne

Markdorf lud an die Trendsportanlage und präsentierte dort Skate-Contest und Musik. Neben waghalsigen Sprüngen und harter Rock-Musik gab es aber auch einen Appell vom Bürgermeister: Wer sich als Jugendlicher für seine Belange einsetzt, könne auch etwas erreichen.

Eine Jugendparty, ein Open-Air-Konzert und davor ein Trendsport-Wettbewerb mit vielen Preisen. All das hat die Stadt am vergangenen Samstag den Markdorfer Jugendlichen im Rahmen der städtischen Jubiläumsfeier geboten. Ort des Geschehens war das Gelände bei der Trendsportanlage an der Ensisheimer Straße. Dort haben sich bereits am Mittag, also gute zwei Stunden vor dem Start des "Skate-Contests", 19 Jugendliche und junge Erwachsene zur Teilnahme angemeldet.

"Selber hab ich ja keine praktische Erfahrung", räumte Bürgermeister Georg Riedmann bei seiner Begrüßung ein. Um so mehr bewundere er, was er schon gesehen habe, erklärte Riedmann. Auch der Bürgermeister hatte vom Rande der Trendsportanlage aus verfolgt, was für Kunststücke die jungen Skater, Scooter und BMX-Radler auf ihren Gefährten zustande bringen – und welchen Wagemut die Jugendlichen dabei zeigen. Tatsächlich wirkte es mitunter, als gelinge es den Scooter-Fahrern die Gesetze der Physik zu überlisten, wenn sie mit ihren Cityrollern unterwegs sind. Es wirkte, als gelte für Skater keine Schwerkraft oder als sei es ein Leichtes, mit dem BMX-Rad rückwärts bergab zu fahren.

Appell für mehr Beteiligung

Riedmann hatte ein weiteres Anliegen: Er lud die Jugendlichen zu weiterem Engagement für ihre Belange ein. Was sie bei der großen Forumsrunde in der Stadt mit am häufigsten geäußert haben, nämlich die Verbesserung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs, habe sich schon ein Stück weit erfüllt, erklärte der Bürgermeister. Seit Pfingsten nämlich bestehe ein Nachtbus-Verkehrsangebot, das die Verbindungen von und nach Markdorf stärkt und sich vor allem an Jugendliche wendet. Bürgermeister Riedmanns Appell liegt ganz auf der Linie von Ralf Waldenmayer, er ist neben seiner Kollegin Simone Carl der zweite Jugendreferent in Markdorf. Auch er nutzte die Veranstaltung, um für die Mitarbeit zu weiteren Events zu werben.

Bei der Vorbereitung für den Samstag fand er schon die Unterstützung durch einige junge Erwachsene aus der Skater-, Scooter-, BMX-Fahrer-Szene. Tobias Hierholzer zum Beispiel, der gute acht Wochen lang mit im Planungsteam gesessen hat. Sein Urteil zum Wettbewerb: "Wir haben ein recht hohes Niveau im Teilnehmerfeld." Gekommen seien Fahrer aus der ganzen Region. Was in Markdorf geboten wurde, habe sich herumgesprochen.

Für die Teilnehmer ging es indes weniger um die ausgelobten Preise, von Sponsoren und der Stadt finanzierte Ausrüstungsteile. "Vor allem geht es darum, Spaß zu haben", erklärt ein junger Erwachsener, der sich Gabi nennt. Das Zusammensein mit den anderen sei das Entscheidende. Seine Mitfahrer stimmten ihm zu.

Nach einem sehr langem Sound-Check begann dann am Abend das Open-Air-Konzert mit Musikern aus dem Umfeld der Musikschule "Powerplay", die auch in Markdorf einen Sitz hat. Den Auftakt machte Annika Sterk, eine Sängerin aus Hagnau. Nach ihr wechselte der Ton dann deutlich, fort von sanft-balladesken Klängen hin zum sehr hart Rockigen. Jonah Joksch drummte bis zum Stock-Bruch, begleitet von Musikschulleiter Stephan Runge an der E-Gitarre. Danach trat "Road to Exile" auf, eine Konstanzer Metal-Band, von der man sich weitere Auftritte wünscht – zum Beispiel bei einem nächsten Jugend-Event.

Die Sieger

Bei den Scootern im Alter zwischen zehn und 13 Jahren haben Malte, Valentin und Jannik gewonnen. Bei den 14- bis 15-Jährigen siegten Mario, Luc und Niels.

Bei den Skatern belegten Jonas, Tobi und Philipp die ersten drei Plätze und Christian den vierten Platz. Christian war mit 14 Jahren der jüngste Skater.

Bei den BMX-Radlern gewannen Jonathan, Tobias und Sven die ersten Plätze.

(Eine Nennung der Nachnamen ist in der Skater-Szene nicht üblich.)