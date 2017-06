Markdorf Jürgen Hess übernimmt das Markdorfer Ordnungsamt

Der Nachfolger von Bernhard Brugger steht fest: Der derzeitige Pfullendorfer Amtsleiter wechselt in selber Position in die Gehrenbergstadt. Der Abschied des 53-Jährigen, der in Kluftern wohnt, wurde am Donnerstagabend im Pfullendorfer Gemeinderat öffentlich bekannt gegeben.

Markdorf/Pfullendorf (gup) Er lebt in Kluftern, arbeitet noch in Pfullendorf und wird bald seine Zelte in Markdorf aufschlagen: Jürgen Hess ist der neue Leiter des Ordnungsamtes, als Nachfolger des verstorbenen Bernhard Brugger. Er wird am 1. September seine Stelle im Rathaus antreten. Am Donnerstagabend wurde Hess' Wechsel öffentlich im Pfullendorfer Gemeinderat bekannt gegeben. Am Montag wird er in Markdorf offiziell vorgestellt.

In erster Linie habe ihn die neue Aufgabe gereizt, antwortet der 53-Jährige auf die entsprechende Frage im Telefonat mit dem SÜDKURIER. Er wisse, dass in Markdorf "eine sehr interessante Tätigkeit auf ihn warte – inklusive großer Herausforderungen. "Vor allem im Verkehrsbereich gibt es in Markdorf sehr anspruchsvolle Aufgaben zu lösen", sagt Hess, wohl wissend um das arbeitsintensive Programm rund um die Themen Parkplatznot, Mobilitätskonzept und angedachter Blauer Zone. Auf diesem Gebiet sehe er sich aber gut gerüstet. In Pfullendorf ist er als Ordnungsamtsleiter zugleich auch Leiter der Straßenbehörde. In der Materie sei er also zuhause. Im Bodenseekreis ist die untere Straßenbehörde hingegen im Landratsamt angesiedelt, deren Aufgaben wird er hier also nicht zu bearbeiten haben. Auch andere aktuelle Themen hat Hess auf dem Schirm, etwa den beschlossenen Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss. Dort möchte er bei Inhalten, die in sein Amt fallen, "den Bürger mit ins Boot nehmen", kündigt er an: "Ich hoffe, dass ich da der Stadt Markdorf weiterhelfen kann."

Der Abschied aus Pfullendorf ist auch für Hess eine bedeutende Zäsur. Denn er ist im dortigen Ordnungsamt vor 27 Jahren in sein Berufsleben eingestiegen, seit 23 Jahren ist er Amtsleiter. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er also zu Bürozeiten im Pfullendorfer Rathaus verbracht.

In seinem Wohnort in Kluftern ist Hess Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der Bürgerliste Pro Kluftern. Ob er dieses Amt nun niederlegen werde, Stichwort Interessenskonflikt in seiner neuen Position als Markdorfer Amtsleiter, werde er sich noch durch den Kopf gehen lassen, sagt er.