Markdorf Jetzt wollen die Hepbacher einen "echten" Blitzer

Die Blitzer-Attrappe in der Markdorfer Ortschaft weckt Begehrlichkeiten: 180 Anwohner haben nun den Wunsch nach einer stationären Radaranlage an der B-33-Ortsdurchfahrt unterschrieben. Am Montag steht das Thema auf der Agenda des Ortschaftsrates. Ob ein Messturm installiert werden kann, entscheidet aber am Ende das Landratsamt. Dort sieht man durchaus Chancen, heißt es auf Anfrage des SÜDKURIER.

Markdorf (gup) Ittendorf, Bermatingen, Markdorf, Hefigkofen – und in Zukunft auch Hepbach? Die Errichtung eines stationären Blitzers an der B-33-Ortsdurchfahrt wurde kurzfristig auf die Tagesordnung des Riedheimer Ortschaftsrates am Montag, 24. April, genommen. Auslöser seien rund 180 Unterschriften von Anwohnern, sagt Ortsvorsteher Hubert Roth auf Anfrage des SÜDKURIER. Vorgesehen sei am Montag ein Empfehlungsbeschluss für den Gemeinderat, der dann entscheiden müsste. Ein wenig merkt man Roth die Verwunderung an. Denn nachdem mit dem neuen Flüsterasphalt vor zwei Jahren die Tempolimit-Diskussion im Ort eigentlich passé gewesen sei, sei sie nun plötzlich wieder aufgekommen. Daran, ist Roth überzeugt, sei der "Fake-Blitzer", die Attrappe am Ortsausgang Richtung Leimbach, schuld. Denn seit der falsche Blitzer-Turm auch überregional in aller Munde sei, gebe es plötzlich wieder eine Tempo-Debatte. "Ich selbst bin kein Freund von Blitzern", sagt Roth. Doch er wolle dem Anliegen aus der Bürgerschaft Rechnung tragen. Er selbst baue nach wie vor auf die Vernunft der Autofahrer, doch die Wahrnehmung der Anwohner sei offenbar eine andere. Sollte es einen stationären Blitzer in Hepbach geben, wäre er wohl am westlichen Ortsausgang am sinnvollsten, wo zurzeit auch ein "Smiley" angebracht ist. Denn Autos, die von Ravensburg her kommen, fahren in der Regel schneller in den Ort, als jene aus Richtung Markdorf – der "Rennstrecke" von Stadel her geschuldet.

Ob ein stationärer Blitzer in Hepbach aber tatsächlich eine Chance hat, entscheidet nicht der Gemeinderat, sondern die Straßenbehörde im Landratsamt. Sechs mobile Messungen seien seit Mitte 2016 in der Ortsdurchfahrt vorgenommen worden, so Sprecher Robert Schwarz. Zwischen fünf und 16 Prozent sei dabei die Tempo-50-Überschreitungsquote gewesen. Dies sei laut Schwarz "doch recht viel". Dies und die im Schnitt 13 000 Fahrzeugen auf der B 33 täglich gäben dem Standort "vergleichsweise gute Chancen, in die engere Auswahl für eine Messanlage zu kommen". Gäbe es den Impuls aus dem Gemeinderat, würde der Antrag für die nächste Investitionsrunde aufgenommen. In diesem Jahr werde dies aber nicht mehr der Fall sein, so Schwarz.